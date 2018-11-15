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الأمطار تستمر اليوم.. وانخفاض بالرؤية


أفاد موقع إدارة الإرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني باستمرار هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أغلب أراضي الكويت تتخللها أمطار رعدية مع استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق بسبب الضباب. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري أن جميع بلاغات تجمع مياه الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا تحت السيطرة. وقال الفودري لـ«كونا» إن جهود جميع الجهات الحكومية والمدنية والمؤسسات العسكرية تتضافر لمواجهة تقلبات الطقس بمتابعة من اللجنة العليا للجنة الدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بغية تأمين سلامة المواطنين والمقيمين في منازلهم أو أماكن تواجدهم.
وشدد على ضرورة متابعة المواطنين والمقيمين وسائل الإعلام الرسمية والقنوات الحكومية مثل تلفزيون وإذاعة الكويت لمعرفة التحذيرات التي تصدر عنها.
وأكد أهمية بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم لمنح الجهات المعنية فرصة القيام بمهامها المطلوبة في التعامل مع آثار تقلبات الطقس.
وأهاب بضرورة الجدية في تقديم البلاغات، مؤكدا أن الأولوية لمن يحتاج المساعدة أو الاستغاثة.


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