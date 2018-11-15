وطن النهار

تدافع مساء أول من أمس عدد كبير من المواطنين على المخابز والجمعيات وأسواق المواد الغذائية والبقالات لشراء كميات كبيرة من الخبز وذلك لتخزينها تحسبا لهبوب العاصفة الرعدية الممطرة المحتملة أمس الأربعاء، ووقف المواطنون والمقيمون في طوابير طويلة على منافذ المخابز المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لشراء الخبز بمختلف أنواعه.

وأكد البعض أن الناس قد بالغوا في التهويل من أمر العاصفة وكأنه يوم الغزو، حيث أحدثوا ازدحامات وتدافعات حتى أصبحت أرفف الجمعيات خالية تماما من الخبز، أصبحت المخابز الكبرى في هذه الفترة بالكاد تكفي حاجتهم بسبب الإقبال والازدحام الشديدين على شراء كميات كبيرة من الخبز وكأنهم لن يخرجوا من البيوت لأيام معدودة.

وهناك من قدم إرشادات على «تويتر» لتخزين الخبز والاستفادة من فوائضه إذا ما وقعت العاصفة واضطر الناس للبقاء في منازلهم، ومن هذه الارشادات تقطيع الخبز إلى مكعبات وتحميصه للاستخدام في السلطات والشوربات أو إضافة بعض النكهات عليه، وفي حال شراء كميات زائدة عن الحاجة توزع في أكياس وتوضع في التجميد حسب استهلاك الأسرة، كما يمكن تجفيفه وطحنه كبقسماط، وبالنسبة للخبز الأبيض مثل (الصامول والتوست) يجب تجميده أو تجفيفه ليصبح كالشابورة.

واستذكر بعض المواطنين سنة الهدامة وما حدث للكويتيين فيها من تهدم بيوتهم جراء سقوط كميات كبيرة من المطر، مؤكدين أنه يجب الاستعداد للعاصفة بشراء جميع الحاجيات الأساسية وليس الخبز فقط مثل المواد الغذائية الأخرى والبنزين وغير ذلك من الضروريات.

وأبدى عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر سخريتهم من المبالغة في التدافع والازدحام على المخابز لشراء كميات كبيرة من الخبز قد تكفي لاكثر من أسبوع حيث قال المغرد «اكتواري» : ترى إذا دار عليه الحول زكاته أكثر من سعره .. بيعوه وافتكوا»: وبدورها قالت المغردة نور جاسم : «أخاف باجر غزو ومجذبين قايلين مطر».

وقال مغرد آخر يدعى «ثرثرة»: إن هذا الازدحام والتدافع لشراء الخبز من المخابز أم مبالغ فيه من كثير من الناس، مضيفا: نحن بديرة خير والحمد لله كل شيء متوافر، ومن يتدافع لشراء الخبز وتخزينه «مسوي فيلم».

بدوره قال المغرد علي الشمري : الحمد لله لم تحدث العاصفة ولم تأت إلا أمطار الخير، مستغربا من هذه التدافعات على شراء الخبز والوقود والدواء وكأن هناك أزمة أو مجاعة.

أما المغردة أريج قالت : لماذا تشترون الخبز بهذه الكميات الكبيرة وكأن مجاعة ستحدث، الأمر بسيط، أستغرب ممن يقوم بالتهويل في الأمر، ولله الحمد لم نجد إلا أمطار خير وبركة على الكويت ويستطيع الفرد أن يخرج بسيارته ويشتري حاجياته حتى مع سقوط المطر الخفيف أمس حيث لم نجد عاصفة ولله الحمد، حفظ الله ديرتنا وجعلها أمطار خير وبركة وصيبا نافعا بإذن الله.

ومن جهتها قالت المغردة العنود: ما حدث من تدافعات وازدحامات على شراء الخبز أم مثير للسخرية والاستغراب، إن الأمر بسيط، لماذا تهولوا في الأمر وكأنكم تتمنون حدوث أزمة، ولله الحمد إن الأجواء جميلة ونحمد الله تعالى على عدم مجيء العاصفة.

إجراءات احترازية

وفي خطوة لطمأنة المواطنين والمقيمين أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد ان منتجات الخبز بأنواعه ومنتجات شركة المطاحن بشكل عام متوفرة في كل منافذ البيع والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.

وقال الزيد في تصريح لـ (كونا): ان الشركة لديها خطة طوارئ معتمدة تحت مظلة إدارة الجودة تتضمن إجراءات احترازية لتأمين المخابز والمصانع من أي أخطار.

وأوضح ان الشركة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مؤكدا أنها على أهبة الاستعداد لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من منتجاتها.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري استعداد الشركة لموجة الأمطار المتوقعة اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام.

وقال المطيري لـ (كونا): إن الشركة استعدت للموجة المتوقعة من الأمطار بفتح غرفتي الطوارئ في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي «احترازيا» فضلا عن اتخاذ العديد من الاحتياطات.

وأوضح أن هذه الاحتياطات تشمل توفير القوى العاملة اللازمة للعمليات والصيانة والدوائر المساندة ومعدات الطوارئ وصهاريج شفط المياه والمضخات المتنقلة.

إشاعات

بدوره نفى الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس باسم العيسى صحة ما يثار بشأن إغلاق محطات تعبئة الوقود بسبب تقلبات الطقس وموجة الأمطار المتوقع أن تتعرض لها البلاد.

وقال العيسى لـ (كونا): إن العمل في محطات تعبئة الوقود المنتشرة في مختلف مناطق البلاد يسير بشكل طبيعي بما في ذلك محطات الوقود التابعة لشركتي الأولى والسور.

وطالب العيسى «بعدم الالتفات إلى مثل هذه الاشاعات التي تتسبب في إثارة الذعر والقلق وتؤدي إلى التدافع نحو المحطات وخلق أزمة لا مبرر لها» داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحقق من صحتها قبل تداولها.

وأكد العيسى استمرار الشركة في العمل بخطة الطوارئ التي أعلنت تفعيلها قبل أيام إثر تعرض البلاد لتقلبات في حالة الطقس ، وأوضح ان الخطة تشمل فتح غرف الطوارئ في مبنى الشركة الرئيسي ومصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي وتتضمن متابعة سير العمل في المصافي والتأكد من عدم تأثر عمليات التكرير والإنتاج بسبب تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة المحتملة.

وذكر أن مسؤولي الشركة موجودون على مدار الساعة في غرفة إدارة الأزمات للاشراف المباشر على العمل في المصافي مؤكدا أن «الوضع تحت السيطرة الكاملة بفضل من الله عز وجل ثم بهمة وسواعد أبناء الكويت العاملين في مختلف مواقع الشركة».

وطمأن العيسى الجمهور بأن الأمور طبيعية في جميع محطات وقود السيارات في البلاد سواء التابعة للبترول الوطنية أو التابعة لشركتي الأولى والسور مؤكدا أنه تم تأمين جميع احتياجاتها ولا داعي للتزاحم على تعبئة الوقود في المحطات.

عدم استقرار

يذكر أن رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ضرار العلي توقع أن تشهد البلاد اعتبارا من الساعات الأولى من صباح الأربعاء «أمس» حالة من عدم الاستقرار في الطقس وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وقال العلي لـ (كونا): إن التوقعات وفقا لخرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية والرادار تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات القادمة وحتى صباح الأربعاء «أمس».

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة غدا الأربعاء واعتباره يوم راحة كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين». كما أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك غدا «أمس» واعتباره يوم راحة كما أعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها أيضا.

