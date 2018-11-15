وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تداعيات الأمطار مكونة من ثلاثة نواب هم الحميدي السبيعي ود.عادل الدمخي وخالد العتيبي على أن تنجز تقريرها خلال شهرين.

وكان مجلس الأمة وإثر انتهاء مناقشة البند المتعلق بتداعيات الأمطار الأخيرة رفض اقتراحا نيابيا بتكليف لجنة المرافق التحقيق في تداعيات الأمطار في حين وافق على تشكيل لجنة تحقيق جديدة.

من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن أمله من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج مجلس الأمة بشأن تداعيات الأمطار.

وقال الشيخ خالد الجراح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أمس الأربعاء أثناء انتقال المجلس لمناقشة طلبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة «إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج المجلس».

وأشار الى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة قضائية محايدة بشأن استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي معربا عن أمله «أن يحذو مجلس الأمة حذو الحكومة في قرارها بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن كل التأثيرات». ووافق المجلس خلال الجلسة على عدة توصيات إثر انتهاء مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات الأمطار الغزيرة. تضمنت التوصيات «إحالة المخالفات والشبهات التي اشتمل عليها تقرير لجنة المرافق النيابية السابقة المتعلقة بنفق المنقف وكذلك مشكلة تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات خلال شهر من تاريخه». وأكدت التوصيات على «تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من بين أعضائه للتحقيق مع المتسببين في مشكلة غرق الطرق الرئيسية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تشكيلها». وتضمنت كذلك «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وغيرها».

ونصت على «التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد والحالات المماثلة».

ولفتت التوصيات إلى «وضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية وذلك من وزارة الأشغال العامة وغيرها».

ودعت إلى «تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة». كما نصت على «الاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات».

وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

واستكمل المجلس النقاش العام بشأن كارثة الأمطار والسيول والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين والممتلكات.

وزير الاشغال: لدينا مكائن ضخ كبيرة لكن اذا كان المد أعلى ولا يوجد تصريف للمياه ارتأينا ان يكون نفق المنقف اشبه بخزان، ارواح الناس اهم ومن المتوقع ان يكون المد أعلى وتم اغلاق جسر المنقف احترازياً

عبدالله الرومي: قبل أن توجه سهام الاتهام وتهاجم.. علينا أن نتعرف على حقيقة الأوضاع لا يكشف الوضع الا لجان فنية تقدم تقاريرها، هذا الموضوع طالني من شخص كنت اكن له كل التقدير وكتب ليس بقصد النقد بل بقصد التضليل والاساءة عندما اشار الى انني تقدمت باقتراح الغاء هيئة الطرق، دخلت المجلس بثوب نظيف وسأطلع منه بثوب نظيف.

وقال: اشارة البعض بأنني تقدمت بالغاء هيئة الطرق توحي بأن هناك ترتيباً بين حسام الرومي وعبدالله الرومي...وانا تقدمت بالاقتراح قبل ان يأتي حسام بـ 11 شهراً.

محمد الدلال: في 2015 اضطرت وزارة الأشغال الى تشكيل لجنة تحقيق في الأمطار وفي 2017 شكلت لجنة أخرى لكن فعلياً السبب واحد هو البنية التحتية والمقاولين والمناقصات والاستعدادات، مضيفا: لدينا مشكلة كبيرة في التعاطي مع هذا الموضوع والحكومة مساءلة في هذا الأمر بشكل كبير.

محمد الحويلة: الكويت تعرضت لأمطار غزيرة ووزير الداخلية قام بجهود استثنائية في ادارة مركز الأزمات وحضوره مميز في غرفة العمليات، ونقول للجهات المعنية بمتابعة ازمة الامطار بيض الله وجيهكم ونطالبكم بالمزيد.

وقال: الفزعة للمتضررين في مدينة صباح الاحمد وغيرها تحتاج الى عمل ميداني لا مجرد الكلام، الان مطلوب وقفة لاصلاح البنية التحتية في منطقة صباح الاحمد وتطويرها ومطلوب محاسبة المقصرين ومراجعة كل العقود. بدوره تساءل مبارك الحريص: اين دراسات انشاء المشاريع والمدن الجديدة؟ كان يفترض ان لا تكون في مسارات السيول، معقول كلام المسؤولين ان عندنا ماكينة واحدة في الحرس الوطني لشفط المياه؟ نطالب بعدم التهويل والمبالغة في رصد الاحداث والتاثير على الامن الاجتماعي مرفوض فالحمد لله الامور تحت السيطرة. في حين قال خليل الصالح: اغلب المناقصات وراها هوامير غير الاوامر التغييرية، نحتاج على الدوام الى خطط مكتوبة حتى نحسن التصرف في الأزمات.

من جهته قال النائب خالد العتيبي: الفحيحيل احدى المناطق التي تضررت كثيرا وصدمت من رؤية السيل الجارف الذي لم نكن نراه الا في الدول الآسيوية، نحتاج حلا جذريا لمنطقة صباح الاحمد فهي تعاني من الاتربة في الصيف والمياه والسيول في الشتاء، نفق المنقف لا بد من الغائه واستبداله بجسر اذا كانت الدولة غير قادرة على منع غرقه الذي تكرر ثلاث مرات، ويجب تعويض المواطنين عن كل الأضرار التي تعرضوا لها من الأمطار.

من جانبه بين أسامة الشاهين ان ما حصل فرصة امام مجلس الوزراء لسد النواقص الوظيفية وزيادة البدلات والرواتب، مضيفا: وزارة الاشغال انفقت اكثر من 20 مليار دينار خلال عشر سنوات لصيانة الطرق والشوارع، القطط السمان هي التي تنفرد في المناقصات كان ياتيك س ثم س واولاده وس واخوانه.

وقال: الاخ عبد الله الرومي وقع في سقطة بكبر حجمه عندما طعن في شهادة ومؤهلات مواطن علما ان هذا المواطن تحدث في وسيلة اعلامية وكان يفترض الرد في الاعلام. من جانبه قال النائب فيصل الكندري: لن يمر مرور الكرام ما حصل في منطقة صباح الاحمد ولا بد من محاسبة كل المسؤولين عن الكارثة

محاسبة المقصرين

بدوره اقترح محمد هايف: تجنيس الاخ احمد الفضلي الذي راح شهيدا جراء الاهمال الحكومي في الامطار، تغيير المناخ والجو لا بد من دراسته..فالرسول عليه السلام قال «في آخر الزمان تعود ارض العرب مروجا وانهارا»، لا بد من حصر الاضرار واحالة المقصرين الى النيابة. من جانبه قال عبد الكريم الكندري: جيد اقتراح انشاء هيئة لادارة الازمات لكن من الذي سيعين اعضاءها؟ هل نتوقع ان تنجح الحكومة بتعيين هيئة لادارة ازمة الحكومة هي مسؤولة عنها، وكل فضيحة وراءها قيادي نزل على الهيئة بالباراشوت وما حصل في تعيين مدير هيئة الطرق السابق علما انه كان اكثر من حارب انشاء الهيئة عندما كان وكيلا في الاشغال، واليوم استجواب رئيس الحكومة قادم...حاسبوا الحكومة على الخمال والفساد الذي كشفته الامطار، مضيفا: الازمة الحالية افضل فرصة لفتح صفحة جديدة للحكومة.

كلنا فاسدون

من جهته أوضح يوسف الفضالة: ان ما يحصل فساد في المقاولين وصيانة الطرق ولا احد تتم محاسبته...تبون مثل ما كنا قبل الدستور نحط المقاولين في ساحة الصفاة ونجلدهم؟ نحن جميعا فاسدون ومشاركون في الفساد... حكومة ومجلس، ويجب ان نقتص من أنفسنا.

من ناحيته اعتبر عبد الوهاب البابطين: الضحية التي ذهبت بسبب الامطار في رقبة رئيس الوزراء واذا لم تتم محاسبته هنا ستتم محاسبته في مكان آخر، رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية عدم التنسيق بين الوزراء، يا وزير الاشغال من نصحك بعدم الاستقاله قد ضلك.

الرئيس مرزوق الغانم للبابطين: انا من ذهبت الى منطقة صباح الاحمد ونقلت راي مواطنين في اجتماع السلطتين الذي لم تحضره.. انا رحت 12 مكانا في المنطقة...انت اخترت اماكن معينة فقط ذهبت لها، وانا لم اصرح الا في لقاء السلطتين الذي لم تحضره انت...من حقك ان تتبنى وجهة نظر معينة وانا اتشرف اني استمعت لمواطنين في الميدان في وقت انت قاعد في بيتكم وتصرح، انا نقلت ما رأيته بعيني، وانت اخترت ما رأيت من فيديوهات الرنج روفر والشعر.

عبدالوهاب البابطين للغانم: نحترم رايك لكن كم منزلا زرته وكم موطنا التقيت وانا لم احضر اجتماع السلطتين تقديرا لقاعة عبد الله السالم، وحدث صدق كلامي حين خرج نواب من الاجتماع وقالوا ان لا جديد فيه. بدوره، قال رياض العدساني: ان هناك خللاً بين الجهات الحكومية ولا ربط بينهم ويتحمل ذلك رئيس الحكومة والوزراء المختصين، وراينا ادوار الحكومة اذ كانت كل ادارة تعمل لوحدها، ومن قبل كان لي استجواب 2013 بعدم جاهزية الحكومة لمواجهة الكوارث الطبيعية، الْيَوْمَ يكررون نفس حجج الاخفاق لتبرير ما وقعوا فيه. واوضح: ان ما يجري بخصوص الميزانية هو وجود نقل بين بنود الميزانية، ثم يجب ان نسمي المقاولين المتورطين، وهناك مشروعات أخفقت فيها شركة مشرف وشركة المجموعة المشتركة، ووزارة الاشغال تتحمل المسؤولية والرعاية السكنية، واستجواب رئيس الحكومة قائم وان من الداعمين له، ومحطة الصرف الصحي لام الهيمان تاخر 6 سنوات، واليوم يتكرر مع مدينة صباح الاحمد ما جرى مع جنوب السرة ومدينة سعد العبدالله، فتطالب وزيري الاشغال والاسكان بأخذ الموضوع بعين الاعتبار، وهناك اجراء فاسد يجب وقف الصرف الصحي في جون الكويت من تصريف مجاري جليب الشيوخ وهيئة البيئة تعلم بهذا الفساد.

من جانبه قال ماجد المطيري: ان الحكومة ووزارة الاشغال لا تعفى من المسؤولية، واتضح وجه القصور وحدثت كارثة وزهقت روح انسان، السؤال من يراقب الشركات وعقود الصيانة، الحوادث تتكرر والاشغال تكرر فشلها.

علامات استفهام

من جهته قال صلاح خورشيد: شكرًا لأدوار الجهات التي عملت في أوقات الطوارئ، وما حصل أخيراً كارثة بمعنى الكلمة، وبخصوص لجان التحقيق.. سبق ان كلفني المجلس بلجنة تحقيق حول تجاوزات واوضاع وزارة الصحة ومنذ سنة رفعناه بعد تحقيق 6 شهور ولَم يناقش في المجلس لان بعض النواب لهم ارتباطات معينة أرادوا ذلك، ومن المؤسف ان تقرير لجنة المرافق عن لجنة التحقيق بنفق المنقف، ولذا هناك علامات استفهام على اللجنة ومع احترامي لرئيسها عليك تبرير المواقف لان المجلس الْيَوْمَ اصبح بصورة فساد، والحكومة منتهين من فسادها بل ان الامر طال النواب وصار الفساد ناصر فينا، ولا نرضى ان تخرج الشركة وتقول انها تضمن الأعضاء، وحين يتكرر غرق نفق الاشغال فهناك خلل فاضح، وكيف تغرق المناطق الحديثة والقديمة صلبة، وهذا قمة الفساد، ويجب ان نحاسب المسؤولين، وانا مع احالة للنيابة وتعويضات ولا لي سعة على التحقيق، وأين دور هيئة البيئة التي تعمل فقط بمكافحة التدخين وتنسى ادوار اكبر.

هيئة إدارة الأزمات

في حين قال النايب الحميدي السبيعي: ان الحدث في الجنوب كبير والكلام لن يعوض الناس ممتلكاتها، والى الان لم يطالهم تعويضات، وحتى تحرك الحكومة متاخر، ولَم يستجيبوا لدعوتنا السابقة بوجود هيئة لادارة الأزمات، ولن نسكت ونكرر غرق المنقف، والوزير السابق عبدالرحمن المطوع احال الموضوع للتحقيق ولَم تأت محاسبة، وهل يعقل ان يأخذ تحقيق نفق سنتين، في حين ان تقرير الغزو العراقي الغاشم لم يأخذ سوى حوالي 3 سنوات وأنتم بموضوع هكذا عجزتم عن تعويض المواطنين، ومن تفتخرون بحصوله على حكم تعويض جاء بدعوى من المواطن بنفسه ولا لكم منه فيه كلجنة وطلب تعويض 10 الاف وحصل على ألفين دينار وجلس عامين بلا سيارة، والحل كان من اللجنة سيئ ولَم تطلب الشطب المباشر للشركة المتورطة من سجلات التعاقدات والمناقصات.

من جهته قالت صفاء الهاشم: كان هناك تقريران للجان تحقيق عن فشل الطرق هل يعقل انك لم تقرأها، وأحلت للنيابة احالة قاصرة أدت لخروج هندسة الطرق مثل الشعرة من العجين. وافادت بقولها: الجهاز الحكومي لابسين دشاديش أوسع منهم، ولا يستطيعون الوصول الى منابع الفساد في وزاراتهم، والى الْيَوْمَ يتصلون بِنَا الوزراء لأخبارنا بان لنا 10 مقاعد كوتة لتعيين قياديين ويريدون منا اسماء لترشيحها.. خمالنا منا وفينا، وعليكم التحسب حتى للعواصف الرملية وعليكم تكثيف الحدائق وبناء سُوَر زراعي حول المدن، وهيئة البيئة متقاعسة ولَم تعالج مشكلة أشجار الكناكربس التي تغلغلت بالمجاري. من ناحيته قال النائب خليل ابل: شكرًا للقائمين على اعمال الطوارئ، الحكومة تتحجج بالتغير المناخي، وانا اسأل هل أخذتم بالحسبان ذلك في بناء وتخطيط المدن الجديدة، وأنتم اجتمع ثم في الواحدة فجرا والمطر والغرق حدث منذ العصر، وكان عليكم تعلم الدرس منذ عامين، واستعداداتكم لمطرة الْيَوْمَ الفضل من المرة الاخيرة، وحان وقت تشكيل جهاز مواجهة الكوارث مع الخطط المستقبلية، والمحاسبة اتية وكل متورط من المسؤولين «فنقر بالتسعين الى النيابة» والمواطن الذي مات لانه لم يكن مطمئناً من جهوزية اجهزة الدولة لحماية أسرته فذهب مسرعا لانقاذ أسرته ثم توفي، والآن في خضم ذلك لم نسمح بالتسلق على هذه الازمة لتكسبات سياسية.

استقالة الحكومة

من جهته، قال حمدان العازمي: الحكومة لم تتعلم مما جرى ولَم نر الثبات ولا المتاريس لتوجيه المياه الى البحر والبر بعيدا عن بيوت الناس، واذا حصلت عمليات غرق فعلى الحكومة تقديم استقالتها فورا، ونحن نرى دولا فيها استقالات بسبب التأخر عن حضور جلسات برلمانية او اخطاء اعلامية، وان تكرر الخطا الْيَوْمَ يجب أن يسبب استقالة حكومية، واليوم الارض رويانة وليست متجهزة لاستقبال مياه بنصف المياه الاخيرة.

بدوره، قال سعدون حماد: هيئة الطرق تعاقدت مع شركات غير مؤهلة او متعثرة وانا اطالب وزير الاشغال باستبعادها، 9 محطات للصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد لا تعمل بسبب عدم عزل حركة الرمال عن مسار المجاري، تطاير الصلبوخ في اغلب الطرق مستمر فما هي اجراءاتكم مع هذه الشركات؟ من جانبه، لفت النائب احمد الفضل: تقرير لجنة المجلس بالتحقيق بشان نفق المنقف مهلهل ومتضارب ومجامل وبلا حلول وينتهي الى انشاء جسور بدل انفاق، وهو بلا تحميل مسؤولية، وهذا كله خلال سنة وسبعة شهور، وواضح ان هناك تستراً على المسؤولين بهذا التقرير، وحتى مع علمهم بان الاحالة للنيابة للشركة كانت تعتريها الأخطاء ابان عهد اللجنة كانوا مكتوفي الأيدي ولَم يبادروا بتصرف محدد، والمؤسف ان كل التكالب على لجان التحقيق وبلا نتائج وهذا مرفوض، واعتقد ان مجلس الامة الان غير آمن للتحقيق في اَي أمور ذات صلة بالاموال العامة ولا نريد تحقيقاً عندنا.

واعرب عن أسفه من ان التحقيق كله 247 صفحة في تقرير المرافق حول جسر المنقف... والصفحات من 109 الى 206 هو تكرار ونسخ مما قبله من تقارير.. يعني 14 صفحة فقط كل التقرير وحتى التوصيات متكررة. وقال: تقرير لجنة المرافق مجرد لعب بالكلام ولعب بين المايتين ولم يحمل المسؤولية أحد، اذا كانت هذه رقابتنا وتقاريرنا تبون ما يلومنا احد...واضح ان هناك تستراً في لجنة المرافق. من جانبه تساءل ثامر السويط: وين تروح المليارات التي تنفقها وزارة الاشغال على الطرق والصيانة؟ هناك 6 مليارات انفقت خلال خمس سنوات على ما نراه من كارثة الْيَوْمَ وباتفاق لا يناسب المردودات، ولو لا قدر الله حصل عندنا تسونامي او فيضانات او زلازل...هل ينشد الظهر في هذه الحكومة؟

محمد المطير: اشكر كل المنقذين والمسعفين من الجيش والداخلية والحرس وكل المتطوعين الذين بينوا فعلاً كلمة هذا الكويتي اللي قاعد يتحمل ويشيل خمال وخراب السلطة. أقول لهم مشكورين وجهدكم رائع نيابة عن هذا الشعب العظيم، مدينة صباح الأحمد مدينة جديدة وتحمل اسم صاحب السمو والغريب أن الاسطبلات حاطنيهم بقرب الخط السريع يعني سهل انقاذهم بس المواطنين ساكنين بعيد يعني الدولة مهتمة بالحيوان مو بالمواطن.

سبحان الله هذه الكارثة جاءت وكأن ذلك لترحل الحكومة.

علي الدقباسي: أقول ابشروا بالخير وذهاب الحساسية والامراض فاللي حدث شيء مهم. لماذا نجلد الذات نحن في أزمة وهذا أمر طبيعي أثرنا قضايا كثيرة في المجلس ولم نحلها أين تقارير لجان التحقيق السابقة؟

هل المطلوب من هذه الجلسة جلد الذات.

البنية التحتية أثبتت أن هناك «خمال».

هذه الجلسة لن تحل شيئاً ما لم يحدث اجراء مثل الاحالة الى النيابة ومن أمن العقوبة أساء الأدب نريد محاسبة المقصرين وتعويض المتضررين.

وأقول ابشروا بالخير.

تعويض المواطنين

محمد الهدية: يجب تعويض المواطنين وبشكل عاجل وخاصة أهالي صباح الأحمد ويجب عدم انتظار التحقيقات، وزير الاشغال والاسكان قبل فترة طويلة ذهبوا الى صباح الأحمد واطلعوا على المشاكل ولكن لم يحدث شيء.

يقولون أن الامطار زادت عن ما تتحمله الشبكات ونقول لهم أين الصيانة وأين التصريحات عندما قلتوا أنكم مستعدون هناك سواء ادارة وشركات كل عملها سيئاً ثم يعاد تكليفها وكذلك المقاولين. وكذلك صراع الوزير مع هيئة الطرق عطل المشاريع والجهد. الأن نشأت مشكلة تطاير الحصى. يعني المواطن اثناء الامطار متضرر وبعد الامطار متضرر أيضا من تطاير الحصى. هناك سوء ادارة من اكبر مسؤول في الوزارة الى أصغر مهندس والوزير لم يقم بدوره وانشغل في الصراعات.

عبدالصمد: كل الشكر للمسؤولين والموظفين في جميع القطاعات والمتطوعين الذين ساهموا بالتخفيف من أثار الأزمة ويجب مكافآتهم ماديا.

بعض المهندسين يقولون ان استيعاب الطرق يكون بالساعة ولذلك فهناك مبالغة بان المطر فوق القدرة الاستيعابية للشبكات يجب ان تكون المحاسبة وفق القدرات. هناك ضغوطات بالتعيينات التي تتم بالضغط على المسؤولين وهذا ما حدث في هيئة الطرق. الازمة التي حصلت أساسها هيئة الطرق.

وقد تكون الضغوط للتعيينات تأت من نواب وانظروا أين تحدث الندوات ومن يشارك فيها. وهناك ضغوطات من بعض المكاتب الهندسية. التعامل مع النواب بالواسطات والمصالح الجسور اللي صار لها سنوات تضع لها اعلانات وكأنك انت اللي مسويها.

حمود الخضير: نحمد الله على هذه الأمطار وهي بفعل الله وليس للانسان دخل فيها.

نحن بأمس الحاجة الآن قبل المساءلة السياسية وارى ان وزير الاشغال هو المسؤول سياسيا ولكن يجب ان تتضافر الجهود لعلاج المشكلة وبعد انقشاع الغمة نذهب الى المحاسبة نريد من الحكومة ان تبين الحقائق للناس.

فمنطقة الفحيحيل حصل فيها دمار منازل وشوارع وموت أحد الاشخاص وكانت تنقلها وسائل الاعلام الا تلفزيون الكويت وبعد الضغط قام التلفزيون بذلك، ونحن نعلم أن هناك جهودا جبارة تبذل من الحكومة ولا نجحد ذلك، ونطالب بتجنيس ابناء الشهيد الفضلي، نريد تهدئة الشارع وبعد ذلك نذهب للمساءلة. نتمنى ان يكون هناك عمل جدي لتجنب الأخطار والكوارث.

الكويت جديدة

مبارك الحجرف: في كل أوراق الدولة يكتبون الكويت جديدة أقول لهم جيدة طل الكويت غرقت واشلون جديدة في هذه الأوضاع.

هذه فرصة للحكومة لمحاسبة المسؤولين.

لا نريد اقالة مدير هيئة الطرق او الوكلاء نريد محاسبة منظومة الفساد من الرأس الى الموظفين.

هناك تعيينات سياسية للقياديين وأفهم هذا ولكن التعيينات في المراكز الفنية يختلف عن السياسية. هذا أمر مرفوض وهذا بسبب الخراب والدمار الذي حدث. يجب ان نستشرف المستقبل في المدن الجديدة مثل المطلاع وغيرها وهل سيحدث لها مثل ما حدث لمدينة صباح الأحمد؟

اما الأخ حسام الرومي من الرجال النظيفة ويقوم بواجبه ولكن انصحه بأن يتمسك باستقالته في بريطانيا وزير قدم استقالته لانه تأخر عن الجلسة. قدم استقالتك يا بوعبدالله وانت راسك مرفوع ولا يضحون فيك الحكومة هذه نصيحتي لك.

محاربة الفساد

عبدالله فهاد: ماحدث هو نتيجة لتقاعسنا لسنوات طويلة في محاربة الفساد طالبنا بتحركات من مجلس الوزراء ولكن التحركات كانت خجولة. هناك تسطيح للمشاكل التي نعيشها. هناك ثلاثة مدن جديدة لا توجد فيها مجارير مياه شنو ناطرين؟

المهندس عبدالمحسن العنزي من افضل القياديين ولكنه راح بالرجلين نريد من الوزير ان يحمي القياديين.

كما التقرير نفق المنقف أمامكم ولم نتأخر في تكليفنا.

وهناك تقرير آخر لتطاير الحصى ماذا فعلت بالتوصيات يالوزير.

نايف المرداس: ما حدث من الأمطار ليس بغريب بل حدث في السابق ولكن ماذا استفادت الحكومة حتى لا يحدث ما حدث؟ ماذا تم مع الفاسدين من الموظفين الذين يجارون المقاولين الفاسدين؟

اغلاق مجرى السيل خطأ ومعاندة للطبيعة فالسيل

سيبحث عن مجرى بديل، يجب أن يتعاضد المجلس والحكومة للخروج من هذه الازمة، سننتظر نتيجة التحقيق التي شكلها الوزير وبعدها سيكون لنا كلام، لأنه في أزمة بسيطة انكشف المستور في الطرق، وما قام به الوزير عندما أوقف بعض المسؤولين في هيئة الطرق عن العمل قبل التحقيق وهذا خطأ لا يجوز، خذوه فغلوه، يجب وجود لجنة تحقيق تحدد المسؤولين عن الفساد.

تخبط الجهاز الحكومي

عادل الدمخي: لا نفرق في الجنسيات سواء كويتيا أو بدون في الأرواح، عندما نقسو بكلمات مثل «استقيلي يا حكومة» أو «تقديم الاستجواب» نريد ان ننهض بالهمم، نريد ان تكون الحكومة مستعدة للكوارث مو واحد يقول أميركا واليابان صار فيها مثلنا لا هذا ما يصير، هناك تخبط داخل الجهاز الحكومي مثل اقالة مدير هيئة الطرق، نريد ان تكون جميع الاجهزة مستنفرة مثل ما يحدث الآن، نريد محاسبة الفاسدين والشركات الفاسدة تقودها الدولة العميقة اللي محد يقدر يحاسبها، نريد أن نخرج بنتيجة مو بس كلام.

عبدالله الرومي: الأخ اسامة الشاهين قال ان كلامي سقطة، أفا، كان المفروض ان تقول عن كلام مبارك الدويلة سقطة، أنا من حقي ان اتكلم فأنا نائب وأريد الحقيقة، وأنا اتصلت فيه أكثر من مرة وما يرد عليَّ، ليش، هذا يبين سوء النية عند الدويلة، أنا بينت الحقيقة وتقول عن كلامي سقطة.

أسامة الشاهين: كل ابن آدم خطاء، وقولي ان ما قاله سقطة هذا لا ينقص من قدر الأخ الكبير عبدالله الرومي، وكفى بالمرء نبلا ان تذكر معايبه.

التوصيات

وتلا الأمين العام توصيات منها إحالة التقرير المتعلق بالمنقف وتطاير الحصى الى النيابة العامة خلال شهر، وكذلك تشكيل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة نواب، التعويض العادل والعاجل للمتضررين ورعاية أسرة الشهيد الفضلي، وضع خارطة للطرق، تكريم الأفراد في الجهات الحكومية والمشاركة في الحدث.

حمدان العازمي: نبي قرار من الحكومة الآن التوصيات شنو تسوي.

وتم التعديل على التوصيات وهي إحالة تقرير تطاير الحصى الى هيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق وتحديد المتسببين والأسباب خلال شهر، والتعويض العادل والعاجل للمتضررين، ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي، وضع خارطة للسيول وتجمع المياه الموسمية، وتكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية.

الرئيس الغانم: هناك طلب للتحقيق في أزمة الأمطار وطلب آخر للجنة تحقيق أخرى وطلب أن يكون التحقيق في لجنة المرافق، والموضوع عندكم، فإما تكون لجنة تحقيق منفصلة أو تكون للجنة المرافق.

خلف دميثير: نبي لجنة محايدة وليس لجنة المرافق لأن هناك خلافاً على تقريرهم السابق.

الهدية: ليس لدينا مانع في لجنة المرافق أن نحقق أو لجنة أخرى ولكن لا يحملونا مسؤولية التقرير السابق، لجنة المرافق جديدة وليست هي اللجنة السابقة.

حمدان العازمي: نريد وضع التحقيق لدى الحكومة حتى نحاسبها أما لجان المجلس اذا أخلوا بشيء منو يحاسبهم هذولا نواب.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأزمة الأمطار ومدتها شهران تتكون من ثلاثة أعضاء.

وزير الداخلية: الحكومة تتمنى أن تتشكل لجنة محايدة فنية من خارج المجلس مع احترامي للمجلس مثلما حدث بعد استجواب النفط، نريد لجنة محايدة بعيدة عن التأثيرات.

الرئيس الغانم: المجلس وافق على تشكيل لجنة برلمانية يرجع لها الأمر في تشكيل لجنة مختصة أو ما تراه مناسباً.

وترشح لعضوية اللجنة خلف دميثير وعادل الدمخي والحميدي السبيعي وخليل الصالح وماجد المطيري وخالد العتيبي.

رياض العدساني «نقطة نظام»: أسجل تحفظي في المضبطة ان تشكيل لجنة التحقيق لا يتعارض مع الاستجواب المقدم للرئيس مو باجر يقولون في لجنة تحقيق ماله داع الاستجواب.

وحاز عضوية اللجنة النائب خلف دميثير وتعادل خالد العتيبي وخليل الصالح وعادل الدمخي وأقيمت القرعة بينهم فيما خرج الحميدي السبيعي.

وبعد القرعة تتكون اللجنة من النواب خلف دميثير وخالد العتيبي وعادل الدمخي.

الحميدي السبيعي: أنا أعرف منو اللي صوت لي لا الحكومة ولا بعض النواب. وحنا نواب الدائرة الخامسة وهذه المشكلة تعنينا كنا نتمنى أن تعطونا الفرصة، لكن أنا بعد يومين أوري الحكومة اجرائي الدستوري.

خلف دميثير: أنا أعلن انسحابي من اللجنة لصالح الحميدي السبيعي.

الحميدي السبيعي: لا ما أبي اللجنة وراح أبرد جبد الدائرة الخامسة بالحكومة.

الرئيس الغانم: المجلس يوافق على استقالة خلف دميثير من اللجنة وضم الحميدي السبيعي وسحب تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر في الجلسة القادمة.

وترفع الجلسة.

