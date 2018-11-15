دفتر أحوال

تمكن رجال جمارك منفذ السالمي نوبه «أ» من ضبط مسافر سعودي الجنسية حاول تهريب كمية من السجائر الى المملكة العربية السعودية من خلال اخفائها اسفل المقاعد وفي تجاويف الابواب.

وفي التفاصيل أنه خلال قيام مفتش جمارك منفذ السالمي نوبه «أ» بعمليات تفتيش المسافرين المغادرين الى المملكة العربية السعودية تم الاشتباه بمسافر تبين أنه سعودي الجنسية وصل المنفذ خلال هطول الامطار واوهم المفتشين بانه يريد الخروج من المنفذ للاسراع بالوصول لافراد عائلته في مدينة حفر الباطن لانقاذهم من السيول التي ضربتهم، وبعد تفتيش سيارته تم اكتشاف تجاويف في الابواب تحوي سجائر بالاضافة الى العثور على كمية كبيرة من السجائر اسف المقاعد فتم تحريزها.

وخلال التحقيق معه اعترف بأنه حاول تهريب السجائر لبيعها في حفر الباطن.

وعليه تم تحريز المضبوطات واحالة المسافر الى الجهات المختصة.

