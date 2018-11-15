دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة «سجين» في السجن المركزي من ادخال مواد مخدرة «هيروين» ومادة مؤثرة عقليا «الميثافيتامين» للاتجار بهم داخل السجن المركزي.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة «هيروين» ومادة مؤثرة عقليا «الميثافيتامين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية.

كما اسند اليه انه ادخل السجن المركزي المواد الممنوعة موضوع التهمتين الاولى والثانية على خلاف القوانين واللوائح للسجون حال كونه عائدا على النحو المبين بالتهمة الاولى.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة انه حال قيامه مع فرقة قوة التدخل السريع بجولة تفتيشية على جميع السجناء واثناء جلوس جميع السجناء ارضا، لوحظ على المتهم بانه كان بحالة غير طبيعية وكان يثير الشك، وتبين انه يخفي شيئاً بيده، فطلب منه فك يده الا انه رفض ذلك فاستعمل معه القوة اللازمة وضبط معه لفافتين، وعند تفتيشه ذاتيا عثر على لفافة أخرى بملابسه الداخلية، فأحيل مع المضبوطات الى ضابط السجن تمهيدا لاحالته للجهات المختصة.

وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم ودفعت بانتفاء الاتهام المسند الى موكلها وبطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير الحالات التي يجيزها القانون وانتفاء علاقة موكلها بالمضبوطات.

وطالبت الخربوطلي ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام.

