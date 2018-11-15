دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز الدائرة المدنية برفض حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بأحقية وافدة في تملك نصف العقار: «منزل مواطن» .

وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المدعية أقامت دعواها امام القضاء الكويتي مطالبه بأحقيتها في ثمن نصف عقار اعتمادا منها على اقرار دين محرر من المدعى عليه لها وأن المبلغ كان لقاء المساعدة في تشييد المنزل الخاص لزوج بنتها، وأيدت دعواها بناء على قواعد الاثراء بلا سبب في حق الموكل ونعت بأنه وفقا للمادة 262 من القانون المدني ان (كل من يثري دون سبب مشروع على حساب اخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الاخر عما لحقه من ضرر).

وامام المحكمة حضر المحامى جراح هادي العنزي عن المدعي عليه وطلب رفض الدعوى معللا بنصوص الدستور والقانون من أن حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين وأنه يشترط لصحة وسلامة الدليل ان يكون دليلا حقيقيا لا وهميا، وله اصل ثابت بالاوراق وان يكون تم طرحه ليتجادل فيه الخصوم وان يكون دليلا صحيحا ويكون دليلا يقينيا لا احتماليا وان يستخلص من الاوراق استخلاصا سليما، والدليل الحقيقي بالاوراق هو مديونية المدعي عليه بالمبلغ الثابت باقرار الدين أما ما عدا ذلك فهو من قبيل الافتراضات ليس الا.

وعليه قضت محكمة التمييز بالزام الطاعن باداء مبلغ اقرار الدين دون زيادة او نقصان والرفض فيما عدا ذلك من مطالبة المدعية بنصف عقار.

