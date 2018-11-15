دفتر أحوال

ايدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطنة قامت بإهانة قيادي بوزارة الداخلية والتعدي عليه اثناء تأديته وظيفته، فيما برأت القيادي من استعمال القسوة اعتمادا على سلطته ووظيفته. وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهمة أنها اهانة بالقول المجني عليه بصفته موظفاً عاماً «من قوة الشرطة بوزارة الداخلية» اثناء تأديته وظيفته، كما اسندت الى القيادي استعمال القسوة مع المجني عليها اعتمادا على سلطة وظيفته بأن قام بضربها ما تسبب في حدوث اصابتها. وحضرت المحامية انعام حيدر عن القيادي امام المحكمة وادعت مدنيا بـ5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت مؤكدة ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل يدل دلالة واضحة على ارتكاب موكلي للواقعة الامر الذي تضحى معه الواقعة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية من الجزم واليقين في تكوين عقيدة نحو الاتهام او ادانة المتهم.

