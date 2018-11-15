مال وأعمال

اقترحت دراسة حديثة حول التذبذب والاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحويل عائدات النفط بشكل مباشر الى المواطنين ثم فرض ضرائب عليهم، موضحة أن الطفرات في أسعار السلع الأساسية تزيد من النمو الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة التي قدمها الباحث كاميرا موهادس من جامعة كامبردج خلال ورشة العمل التي أقامها مركز صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حول آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيره على الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التقلبات تنعكس بشكل سلبي على أرصدة الحسابات المالية والحساب الجاري للبلدان المصدرة للسلع الأساسية من تأرجح في عائدات الموارد مع آثار سلبية على الاقتصاد الكلي.

ولفت التقرير أن وفرة النفط في حد ذاته هو تعزيز النمو هناك نوعان رئيسيان مشاكل مع هذا الدخل النفطي، منها تقلب عائدات النفط. ولفتت الدراسة أن حقيقة عائدات النفط التي تعود على الحكومة تميل الى جعل الحكومة أقل عرضة للمساءلة عن سياساتها وأفعالها، ويزيد من الحوافز لأنشطة الاستئجارمع نتائج الانفاق العام أفضل، للتغلب على عدم وجود مساءلة الحكومات عن عائدات النفط وأيضاً تعزيز الجمهور انفاق الانفاق. وأضاف التقرير، لقد تم انشاء صناديق الثروة السيادية لمجموعة متنوعة من الأسباب، بدءًا من النطاق الاستقرار (وهذا للمساعدة في تسهيل التأثير على الانفاق الحكومي للايرادات الكبيرة والمتقلبة)، الى توفير طويل الأجل لاحتياجات المستقبل الاقتصاد، أو مجموعات محددة مثل المتقاعدين، أو للأجيال القادمة. حيث أن البلدان التي لديها صندوق الثروة السيادية كان أداؤها أفضل عندما يتعلق الأمر بتخفيف النمو السلبي وتمكنت من الحفاظ على مستوى أعلى من رأس المال ومواجهة التقلبات الشديدة في ايرادات الموارد.

كما ان نوعية المؤسسات (السياسية، والنتائج، والنقدية) التي تحكم سياسة الاقتصاد الكلي مهمة أكثر من وفرة عائدات النفط والغاز لنتائج الاقتصاد الكلي بما في ذلك النمو والاستقرار على المدى الطويل.

بالاضافة الى أن العواقب غير المرغوب فيها لتقلب أسعار السلع يمكن أن يكون تجنبها اذا كانت الدول الغنية بالموارد قادرة على تحسين ادارة التقلب في دخل الموارد وتعزيز المؤسسات والسياسات الآليات التي تعمل بمثابة امتصاص الصدمات في مواجهة مستويات عالية من النفط تقلب الايرادات.

وفي سياق متصل أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الى أن الموقف المالي في الكويت متوازن، وسط استمرار تحسن الوضع الأساسي المالي، مؤكداً على أن الكويت ودول الخليج بحاجة الى مزيد من التشديد المالي خلال السنوات المُقبلة.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادرعن الصندوق، أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت في 2018 بنحو 2.3%، ونحو 4.1% خلال عام 2019. وأوضح التقرير أن معدلات الاستثمار الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت، لا تزال مُستقرة على نطاق واسع مع تحقيقها لمكاسب متواضعة. وبيّن أن التأثير الايجابي لثقة المستثمرين الناتج من ارتفاع أسعار النفط في بعض البلدان ومن بينها الكويت، من الممكن أن يحسّن من الآفاق الاقتصادية على المدى القصير. ونوه بتنامي المخاطر على الأجل المتوسط، وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، الأمر الذي سيزيد الضغط على أسعار البترول. وأفاد التقرير أنه ورغم الاختلاف في المواقف المالية، فان جميع الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات مالية متشابهة على المدى المتوسط. وأوضح أنه ونظراً للاعتماد العالي على عوائد النفط، فمن المتوقع أن يكون متوسط سعر التعادل المالي في 2020 و2023 أكبر من مستويات أسعار النفط حالياً، باستثناء الكويت والعراق وقطر والسعودية والامارات. وبيّن أن معدلات النمو تأتي بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، ومنها على سبيل المثال، مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، ومشروعات البنية التحتية في قطر.

