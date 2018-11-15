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قال الخبير النفطي محمد الشطي إن بيوت الاستشارة في صناعه النفط بدأت تعكس ضعف اساسيات السوق في توقعاتها الشهريةلمجريات السوق النفطية خلال عام 2019 وانعكس أيضا في خفض توقعاتها لاسعار نفط خام الاشارة برنت خلال عام 2019 ليزداد الحديث حول امكانية هبوط الاسعار الى 60 - 65 دولاراً للبرميل.

وأضاف أن مرد ذلك على ضعف في معدلات تنامي الطلب العالمي على النفط فقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن هناك توقعات بنمو الطلب العالمي بـ 1.5 مليون برميل يومياً في 2018، بينما يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2019 ليدور حول 1.3 مليون برميل يوميا، اي انخفاض في معدل النمو بمقدار 200 الف برميل يوميا يعكس بالدرجة الاولى آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين بالاضافة الى تأثير ارتفاع الاسعار على مستوى تنامي الطلب خصوصا في الاسواق الواعدة، علماً بانه قد قامت البنوك بخفض في معدل النمو الاقتصادي.

وذكر ان استمرار ارتفاع الامدادات من خارج الاوبك عند معدلات تفوق 2 مليون برميل يوميا يعني بلاشك بناء في المخزون النفطي وعودة الى حالة اختلال في اسواق النفط وضغوط على اسعار النفط.

ولفت الى أن هذا يعني استمرار ارتفاع انتاج المنتجين من قبل المنتجين على العموم وتعافي الانتاج في بعض الدول مثل ليبيا وتأثير العقوبات على ايران لن يؤثر بشكل كبير ويستطيع التعامل معه بكل أريحية كل هذه الظروف تعني ان يفوق المعروض المطلوب والنتيجة واحدة ضغوط على اسعار النفط الخام.

جاء اعلان المملكة العربية السعودية خفض انتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر مبادرة مسؤولة تصب في استقرار الاسواق وحتى الحديث عن اقتراح لخفض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا أيضا يعتبر مبادرة جيدة وينتظر السوق التعرف على تفاصيل اكثر خلال اجتماع الاوبك في ديسمبر القادم.

وأكد الشطي أن السوق يتعامل ويهمه الأرقام فان اي مبادرة تحمل خفضاً وآلية واضحة بلاشك يستطيع السوق ان يربطها بتوقعات الطلب والعرض سيكون لها تأثير ايجابي على توجهات السوق والاسعار وتحمل آفاقاً واعدة لاستعادة استقرار الاسواق.

