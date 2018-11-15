مال وأعمال

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الخامسة، وذلك خلال الفترة من 14 16 نوفمبر 2018، وذلك من خلال وفد برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة يوسف عبدالحميد الجاسم، وعضوية كل من مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات كابتن عبدالحليم زيدان ومدير دائرة الهندسة فيصل العازمي ومدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي ونائب مدير دائرة العمليات كابتن عيسى الحداد اضافة الى مشاركة عدد من الدوائر المختلفة في الشركة. وشهد المعرض مشاركة الخطوط الجوية الكويتية باحدى طائراتها الجديدة B777 -300ER، حيث عرضت الشركة لمرتادي المعرض كل ما هو جديد على متن طائرتها من خدمات حديثة وما تحتويه من نظام ترفيهي وسعة مقاعد سياحية التي تعتبر الأوسع من ناحية المساحة ودرجاتها الرويال والاولى ورجال الاعمال، اضافة الى جناح خاص بها لتعريف الزائرين بالخدمات التي توفرها «الكويتية» لعملائها.

وعلى هامش المشاركة، قال رئيس مجلس ادارة «الكويتية» يوسف الجاسم: «بداية وبمناسبة اقامة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، باسمي وباسم جميع موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية نتقدم للعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأحر التهاني والتبريكات على هذا الانجاز الذي يضاف لمملكة البحرين في رصيدها لعالم الطيران وخصوصاً نجاحها في تنظيم هذا الحفل الدولي».

وذكر الجاسم قائلاً: «مملكة البحرين والكويت يعتبران توأمين لا يتخلى أحدهما عن الآخر، ويعبران ايضاً على التلاحم بين البلدين، حيث تعد مشاركة الخطوط الجوية الكويتية للمعرض، بجميع فعالياته ونجاحاته نجاحاً للكويت وقطاع الطيران الكويتي، اذ حقق هذا المعرض خلال الاربع سنوات الماضية نجاحاً كبيراً في ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران ليس فقط في المملكة انما في المنطقة ككل، حيث إن المشاركة في المعرض يترتب عليها فوائد مباشرة لشركات الطيران».

وتابع: «نعبر عن خالص سعادتنا وتقديرنا لمقابلة العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما نتقدم بالشكر لجلالته على الحفاوة الكبيرة التي تم استقبالنا بها».

