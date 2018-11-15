مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية قد أسفرت عن تحقيق صافي بلغت 10,855,647 دينار . كما أسفرت النتائج عن نمو في حقوق المساهمين بنسبة 0.9 في المئة، ونمو في صافي الايرادات من الأنشطة التشغيلية للعقارات الاستثمارية والفندق بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 3.74 في المئة، والعائد على رأس المال 6.07 في المئة. وقال معرفي أن التجارية العقارية ما زالت تحقق استقرارا في أدائها مما يدل على متانة المركز المالي وخصوصا القطاع العقاري والمدعوم بارتفاع عوائد الإيجارات وتحسن مستويات الإشغال. وأضاف أننا مستمرون في جهود تحقيق الامتياز التشغيلي وتطبيق تغييرات فعالة للتقليل من التكاليف بشكل عام لجميع الوحدات التابعة لإدارة الشركة. وقد أسفرت هذه الجهود في تحقيق ارتفاع في الهوامش التشغيلية خلال السنة. كما بدأت شركاتنا الزميلة في المساهمة في تحقيق النمو المرجو. وأفاد معرفي أن مشروع برج سيمفوني التجارية في مملكة البحرين والذي يعد من المشاريع العقارية البارزة بالمملكة من المتوقع تسليمه في الربع الاخير من 2019 حيث أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وجار البدء في أعمال التشطيبات الداخلية. ويتميز برج سيمفوني التجارية بروعة التصميم الهندسي المبتكر والخدمات المميزة التي يقدمها المشروع بلمسة معاصرة تجمع ما بين الرفاهية والحياة العملية والراحة، حيث يتكون المشروع من برج سكني بارتفاع 46 طابق يقام على مساحة تبلغ 3,856 متر مربع في قلب العاصمة المنامة بمحاذاة المنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين ويتكون من 351 شقة ذات إطلالة بحرية خلابة.

وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الثالث للعام 2018، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وتضمنت هذه الفعاليات تحت شعار «نحن نهتم» حملة «ازرع شجرة في وطني «2، حملة «رفد» الخيرية الاسبوعية، وزيارة خاصة لمستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع وتحث على العمل الخيري ورفع مستوى وعي الأفراد فيما يخص إفادة وطننا الكويت.

