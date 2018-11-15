مال وأعمال

اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تطويراجهزته للسحب النقدي والايداع باضافة 7 خدمات جديدة، تضفي مزيدا من الراحة للعملاء، مع تحقيق الكثير من متطلباتهم واحتياجاتهم العملية على مدار الساعة، من خلال مجموعة متطورة من الخدمات منها: السحب النقدي من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي، وذلك من خلال الرمز التعريفي QR code ، وايضا السحب باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، مع امكانية تحديث معلومات البطاقة المدنية، وخدمات تفعيل بطاقات السحب الالي الجديدة والمجددة، وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي . وقال رئيس الخدمات المصرفية للافراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، وليد خالد مندني ان « بيتك» يعمل دائما لتوفير افضل واسرع الحلول المصرفية والاستفادة من البنية التحتية للتكنولوجية المتميزة، مشيرا الى ان «بيتك» يقدم هذه المجموعة المتكاملة والشاملة من الخدمات الجديدة باعلى مستويات الامان، حيث تتطلب الخدمات تفاعل العميل وتواصله مع «بيتك» وحسابه عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة، للتاكيد ولتحقيق الاستخدام الامن والاستفادة من الخدمات بيسر وسلاسة لمختلف شرائح العملاء. واضاف مندني: «من ابرز هذه الخدمات واكثرها تطورا خدمة السحب النقدي من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي، من خلال الرمز التعريفي QR code التي تتطلب من العميل الدخول على حسابه عبر تطبيق الموبايل kfhonline، ويختار خدمة الرمز التعريفي «QR code»، ثم يحدد المبلغ ويتوجه الى اقرب جهاز سحب آلي من خلال فروعنا المصرفية، ومن ثم يختار السحب النقدي باستخدام الرمز التعريفي الذي يظهر على الشاشة، وفور الاختيار وبعد ان يقوم العميل بتصويره، فانه يتسلم المبلغ المطلوب سحبه من الجهاز مباشرة، علما بانه يمكن للعميل السحب بحدود 10 الى 500 دينار يوميا بهذه الطريقة.» وأوضح مندني ان نفس الخطوات تتكرر في حالة رغبة العميل في السحب من خلال البطاقة المدنية او باستخدام الهاتف النقال، حيث يقوم باختيار الخدمة عبر تطبيق kfhonline على الهواتف الذكية او موقع «بيتك» الالكتروني، ثم يتبع الخطوات حتى يصله رمز التفعيل على هاتفه النقال ثم يقوم بإدخاله بجهاز السحب الالي، ليستلم العميل بعد ذلك المبلغ المطلوب. واشار الى ان خدمات تفعيل البطاقة الجديدة اوالمجددة تتم بادخال البطاقة الى احد اجهزة السحب الالي وطلب التفعيل، ليتلقى العميل بعد ذلك رمز التفعيل على هاتفه النقال ثم يقوم بادخاله بجهاز السحب الالي من خلال فروع «بيتك» المصرفية، ليتم التفعيل مباشرة، وتتكرر الخطوات فى حالة الرغبة في تغيير الرقم السري من خلال اجهزة السحب الالي. واكد مندني استمرار «بيتك» بجهود تطوير وتحديث منظومة خدماته عبر اجهزة السحب والايداع النقدي بما يوفر لعملائه افضل تجربة استخدام امن وسريع، واوسع مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياحجات العملاء المصرفية.

