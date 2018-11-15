مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 18.42 مليون دينار.

وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 17.82 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 16.54 في المئة، في حين بلغ صافي الربح 10.41 ملايين دينار وربحية سهم 9.10 فلوس عن الفترة ذاتها. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: «حافظت الشركة على أدائها التشغيلي الإيجابي بفضل الدخل الذي يدره عليها تأجير الأصول العقارية التي تمتلكها في كل من الكويت والأردن وليبيا، بالإضافة إلى عوائد بيع الوحدات السكنية في مشروعنا متعدد الاستخدامات الذي لا يزال قيد التطوير في مصر، وكذلك الأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة». وبلغ إجمالي أصول الشركة 482.06 مليون دينار حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018، بينما بلغت حقوق المساهمين في الشركة الأم 223.21 مليون دينار. وأضاف سلطان: «تواصل الشركة تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من 100 مليون دينار وحصلت على موافقة من المساهمين الأسبوع الماضي لتحويل دين شركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج لميتيد بقيمة 31 مليون دينار إلى أسهم في رأسمال الشركة إذ أن ذلك يمكّن «الوطنية العقارية» من العمل عن كثب مع مجموعة رائدة مثل أجيليتي لدعم استراتيجية الشركة من أجل مواصلة النمو. وبالإضافة إلى تعزيز مركزها المالي، تركز الشركة على مبادرات لتنمية وتنويع مصادر التدفق النقدي التشغيلي من خلال تطوير مشروعيها الضخمين في أبوظبي ومصر».

