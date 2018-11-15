مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة خدمة الترفيه الجوي «شاشات الجزيرة» اللاسلكية والمتوفرة على جميع رحلاتها، لتمكّن الركاب من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية واستعمال برامج الترفيه وتصفح الدليل السياحي للمدن وتتبع مسار الرحلة، مجاناً.

«شاشات الجزيرة» هي خدمة مبتكرة متوفرة لجميع الأجهزة التي تعمل بنظامي iOS و Android. كل ما يحتاج له الركاب هو تحميل تطبيق «شاشات الجزيرة» قبل صعودهم الطائرة، ومن ثم إيصال هاتفهم الذكي أو جهازهم اللوحي بشبكة الـWi-Fi اللاسلكية المتوفرة على متن الطائرة للاستمتاع بالمحتوى الغني.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «تواصل طيران الجزيرة إطلاقها لخدمات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة عملائنا في كل مرة يختارون فيها السفر على متن رحلاتنا. لقد قمنا بتطوير هذا النظام الجديد مع كبار مزودي الخدمات الترفيهية والتقنية وذلك بما يخدم قاعدة عملائنا الواسعة والمتنوعة لنقدّم لهم محتوى بالإنجليزية والعربية واللغات الهندية.»

وتعرض طيران الجزيرة في يوم 21 نوفمبر على رحلتها رقم J9 253 المتوجهة إلى عمان فيلماً حصرياً مع تقديم الفشار مجاناً لجميع الركاب.

وتم تطوير خدمة «شاشات الجزيرة» بالتعاون مع «أنظمة بلوبوكس الجوية» و»إيرو بلاي إنترتينمنت» و»جلوبل أونبورد بارتنرز»، وسيتم توسيع المحتوى المتوفر عبر هذه الخدمة بإضافة مميزات جديدة ابتداءً من العام القادم مثل فئة التسوّق على متن الرحلة.

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أنظمة بلوبوكس الجوية كيفين كلارك: «نحن سعداء بأن تكون طيران الجزيرة أول شركة طيران تجارية في منطقة الشرق الأوسط يتم تزويدها بنظام «بلوبوكس واو». ويعد اختيار شركتنا اعترافاً بالمرونة والابتكار المستمر الذي يوفره نظام «بلوبوكس واو» والمصداقية التي يتّسم بها فريقنا التقني في دعم احتياجات عملائنا.»

أما من قبل شركة «إيرو بلاي إنترتينمنت»، قال رئيسها التنفيذي، براكاش جوهاري: «يسرنا أن نكون على متن رحلات طيران الجزيرة لدعم وتعزيز تجربة المسافرين بأحدث محتوى ترفيهي يشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والفقرات مصورة عن الوجهات والمحتويات السياحية. نشكر شركة طيران الجزيرة على هذه الفرصة وعلى ثقتها برؤيتنا المشتركة والتزامنا المشترك بدعم تقدّم صناعة الطيران».

وتوفّر خدمة «شاشات الجزيرة» مساحات إعلانية تقدّمها شركة «غلوبل أونبورد بارتنرز».

وقال رئيسها التنفيذي، كيرك آدمز: «إن هذه الشراكة مع طيران الجزيرة هي إنجاز جديد نتولى من خلاله المبيعات الإعلانية الخاصة بهذا النظام الترفيهي الجديد والمبتكر، إذ يتيح فرصاً مميزة للشركات التي تود التواصل مباشرة مع مختلف شرائح المسافرين على متن طيران الجزيرة.»

