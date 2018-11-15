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«أودو» أطلقت إصداراتها الجديدة في الكويت


دشنت شركة «اودو Odoo» جولاتها التعريفية في الكويت بالتعاون مع شريكها الذهبي شركة سيمبلت مي الداعم الرئيسي لهذة الجولة في الكويتضمن الجولات التعريفية لشركة خدمات تقنية المعلومات مفتوحة المصدر.
واقيمت الجولة في فندق رادسون بلو، بحضور مجموعة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع انحاء العالم بهدف تعزيز الشراكات وفتح أسواق وأفاق جديدة لطرح خدمات وحلول تكنولوجية لجميع المجالات والصناعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خاصةً في دولة الكويت.
وشمل الحدث عدة مشاركات وفعاليات بين فريق عمل Odoo و أصحاب الاعمال. حيث قامت بيترا برتول (استشاري مشاريع ومتخصص عقد الشراكات بشركة اودو - بلجيكا) بعرض مزايا الاصدار الجديد من حزمة تطبيقات Odoo (إصدار: حزمة Odoo 12 الحزمة جديدة التي تتضمن تحسينات واسعه في الاداء العام وتركيز على دعم وسهولة التعامل مع النظام بالإضافة الى زيادة نسبة المرونة وتخصيصات اكتر في التطبيقات المدعومة من نظام أودو.


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