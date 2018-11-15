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مال وأعمال

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في اليوم الثاني من فعاليات «الأسبوع المالي والمصرفي العربي في بيروت»

«المصارف العربية»: مركز للوساطة والتحكيم في النزاعات المصرفية


في اليوم الثاني ضمن فعاليات الأسبوع المالي والمصرفي العربي في بيروت نظّم اتحاد المصارف العربية ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية بحضور قيادات مصرفية، محكّمين دوليين، ورجال مال وأعمال من مختلف الدول العربية. وقد تميّزت جلسات الملتقى الأربع بغنى موضوعاتها والنقاشات التي دارت فيها حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي. أما عناوينها فأتت على الشكل الآتي: الجلسة الأولى بعنوان دور التحكيم في فض النزاعات المصرفية، الجلسة الثانية كانت بعنوان جور التحكيم في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار، الجلسة الثالثة بعنوان القوة التنفيذية لأحكام التحكيم، والجلسة الرابعة بعنوان المشاكل العملية والقانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم.
وقد علمت النهار أن اهم النتائج المرتقبة لهذا الملتقى سيكون الاعلان عن انشاء مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية.


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