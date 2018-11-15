مال وأعمال

في أولى جلسات ملتقى «التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية»، التي انعقدت بعنوان «دور التحكيم في فض المنازعات المصرفية»، فوجئ المتحدثون والحضور بالريادة المغربية في ادخال مفهوم التحكيم الى القطاع المصرفي، والتي تحدث عنها باسهاب المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، عضو المجلس الأعلى للتحكيم في اتحاد المصارف العربية الدكتور الهادي شايب عينو.

وفي حديث خاص لـ «النهار» على هامش الملتقى، أكد عينو أن «المغرب أول دولة عربية أدخلت التحكيم الى القطاع المصرفي فيها من خلال قانون الوساطة والتحكيم الموجود منذ زمن بين الشركات الكبرى والمصارف لفض النزاعات الداخلية بينها»، واعتبر أن «الوساطة دخلت في المغرب بموجب قانون الاستهلاك 2008 والقانون المصرفي 2014»، منوهاً بالمتابعة من قبل البنك المركزي المغربي في هذا المجال».

وأشار الى أن «هناك دورية تقول أنه لا بد للمصارف ففي نزاعاتها مع زبائنها أن تلجأ الى حل النزاعات بينها وبين عملائها بشكل ودي أولاً، والا فتلجأ الى مركز التحكيم، وتم خلق هذا المركز فعلا منذ العام 2009»، وأكد أن «ليس هناك أي تعارض بين القضاء والتحكيم، وان كان بعض الفقهاء يقولون أن التحكيم هو بديل عن القضاء، الا أنني اعتبره مكملاً لعمل القضاء»، مشيراً الى أن «الوساطة والتحكيم فاعل جداً في المغرب خصوصاً في مجال الشمول المالي الذي يهتم بصغار العملاء وبالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصادات المحلية والدولية بنسبة 85 الى 95 في المئة من القطاع الانتاجي»، ومشدداً على أن «أهمية مركز الوساطة والتحكيم المغربي يكمن في تقديمه الخدمات التحكيمية مجاناً لزبائن المصارف، ما يزيد من أهميته ونجاحه كونه يؤمن حلل النزاع بطريقة مهنية سرية سريعة وبدون كلفة».

وأثنى عينو على اهمية أنشطة التعريف بالمركز التي تتم من خلال الندوات وكافة اشكال التواصل، وأكد ان «الوساطة ينتج عنها رأي للوسيط وليس حكم وعلى الفريقيْن أن يقبلا بهذا الرأي ويفضا النزاع»، مشدداً على أن «التحكيم يقوم أساساً على عامل الثقة المتبادلة»، ومنوهاً الى «أهمية الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لناحية نشر المعرفة وتبادل الخبرات في مجال التحكيم، بالاضافة الى اخراجه نوعا من النقد الذاتي الذي يسهم بتحسين ما هو موجود على هذا الصعيد».

