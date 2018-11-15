مال وأعمال

قال رئيس مجلس شورى الدولة اللبناني السابق القاضي شكري صادر إن «مفهوم التحكيم ليس جديداً لكنه لم يكن معتمداً في القضايا المصرفية، لأن المصارف بدورها تخاف من القرار المبرم وتفضّل اعتماد درجات المحاكمة المختلفة: بداية، استئناف وطعن وخلافه، وتشعر أن في هذه العملية القضائية ضمانة أكبر لها، لكن اليوم ومع دخول التحكيم عالم التخصص، أصبح المحكّمون متخصصين أكثر من قضاة الدولة الذين يحتاجون غالباً للكثير من الخبراء لكي يفهموا طبيعة القضايا المصرفية، أما المحكّم المتخصص فلديه من الخبرة والمعرفة ما يكفي للتحكيم في القضايا المصرفية كبيرة التعقيد».

ولفت صادر إلى أن «المصارف العربية بدأت تعي مصلحتها في اعتماد التحكيم، خصوصاً في ظل البطء في القضاء الرسمي»، ونوّه إلى أن «القوانين موجودة ومراكز التحكيم موجودة، حيث يوجد 3 مراكز تحكيم في لبنان بالإضافة الى غرفة التجارة والصناعة الدولية CCI، فضلاً عن المؤسسات التحكيمية ذات الأنظمة المستقلة، والخبيرة في تحليل كل المشكلات التي يمكن أن تنجم عن التحكيم».

وعن دور التحكيم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والعملاء من جهة والمصارف من جهة ثانية، قال صادر ان «التحكيم يعزّز الفعالية لحل المنازعات، فالمصرف لديه وجهة نظر والعميل لديه وجهة نظر ثانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدول العملاء ما يجعل المصرف في مأزق مع دولة، ما يجعل مراكز التحكيم المستقلّة الحل الأمثل لفض النزاعات بسرعة اكبر وفعالية اكبر وبالكثير من المهنية والتخصص في هذا المجال».

