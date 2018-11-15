مال وأعمال

على هامش ملتقى «التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية» الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في بيروت أمس، التقت «النهار» رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، الذي شدد على أهمية التحكيم في حل النزاعات، ونوّه بأهمية الملتقى الذي «شكل منصة للتعريف عن دور التحكيم في المجال المصرفي، وللنظر في آليات عمل التحكيم في القضايا المصرفية»، كما قال.

واعتبر خليل أنه «يجب وضع ضوابط على هيئات التحكيم بحيث تخضع هيئة التحكيم في كل دولة لإشراف مباشر من قبل وزارة العدل»، واعلن أنه تمنى «على المصرف المركزي في مصر تشكيل هيئات تحكيم داخلية تتولى التحكيم بين المصارف المصرية وعملائها وتحاول فضّ النزاعات»، لافتاً إلى أن «التحكيم يوفّر على الدول الكثير من الاموال التي تصرف لحل النزاعات بين المصارف المركزية والعملاء»، ومؤكداً ان «التحكيم مفيد لطرفيْ النزاع اي للمصارف والمقترضين على جد سواء، وذلك من خلال توفير تكاليف المحاكمات القضائية من جهة وتوفير الجهد والوقت من جهة ثانية، بحيث يصار إلى فض النزاعات بالطرق السلمية والمنطقية المتاحة بوساطة هيئات التحكيم الرسمية المتخصصة.

