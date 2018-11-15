مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافي للمساهمين بقيمة 103.44 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6% مقارنة بما مقداره 87.23 دولار من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام السابق. تعكس هذه الزيادة النمو المتواصل والمساهمات القوية من نشاط الصيرفة الإستثمارية، بالإضافة إلى الدخل المحقق من الاستثمارات الأخرى ذات العلاقة. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 104.66 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بما مقداره 91.04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للربع الثالث من عام 2018، فقد ارتفع معدل الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بنسبة 23.3% لتصل قيمته إلى 30.94 مليون دولار مقارنة بما مقداره 25.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث من عام 2018 ما مقداره 31.26 مليون دولار مقارنة بما مقداره 25.52 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بنسبة 22.5%.

وصرح جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة اننا مسرورون بما حققته المجموعة من أداء متميز وأرباح جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018. وتمشيا مع استراتيجيتها المنشودة، تواصل المجموعة إجراء المزيد من التحسينات على جميع أصعدة أنشطتها لتحقيق قيمة عالية وعوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين من فترة إلى أخرى. تعزى التحسينات الكبيرة التي تحققت على مدى التسعة أشهر الأولى من العام إلى زيادة المساهمات من أنشطة الصيرفة الاستثمارية للمجموعة التي تمثل الركيزة الأساسية لأنشطتنا والتي ينصب عليها اهتمامنا فيما نمضي قدماً. من خلال هذا الزخم القوي والتقدم الذي حققته المجموعة فإننا نتوقع تحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام.

و أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش» إن ما حققته المجموعة من نتائج وربحية عالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام إنما تعزى في المقام الأول إلى النمو الذي شهده نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، والدخل المحقق من المعاملات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام، إذ تضمن هذا الدخل بشكل أساسي الأرباح المحققة من معاملة الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار المتعلقة بمشروع فيلامار والدخل المحقق من استثمارات أخرى خلال الفترة. على صعيد آخر فإننا نواصل التركيز على تحقيق النمو عبر محفظتنا المتنوعة من الأصول، بهدف إضافة القيمة للاستثمارات الحالية، وفي الوقت ذاته إيجاد فرص واعدة أخرى لضمان تحقيق دخل مستمر وعوائد مطردة. وفيما نحن نستقبل الربع الأخير من العام بوضع قوي وأساس متين، فإننا نتطلع إلى تحقيق نتائج قوية عاما تلو الآخر، مع قدر أكبر من الربحية والعوائد لمساهمينا.

