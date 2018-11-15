مال وأعمال

أعلنت العربية للطيران انها حققت 3 مليارات درهم اماراتي إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 2.8 مليار درهم. ووصل صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 530 مليون درهم، بانخفاض نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتمكنت العربية للطيران من تحقيق أداء مالي قوي على الرغم من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتدهور قيمة بعض العملات على ربحية قطاع الطيران. و قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: واصلت العربية للطيران تحقيق أرباح صافية قوية خلال عام 2018 وتحديداً خلال الربع الثالث، مدعومة بحجم إيراداتها القوي والطلب المرتفع على خدماتها، وذلك على الرغم من تأثر ربحية قطاع الطيران بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملات في بعض أسواق السفر الرئيسة.

وارتفعت إيرادات العربية للطيران في الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2018 إلى 1.28 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.16 مليار درهم، في حين وصل صافي أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 300 مليون درهم بانخفاض قدره 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ونقلت العربية للطيران أكثر من 2.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، ليصل معدل إشغال المقاعد خلال الربع الثالث الى 81%، ما يمثل أداءً استثنائياً بكافة المقاييس. وأضاف قائلاً: لايزال الاقتصاد العالمي يتعرض للضغوطات المرحلية، حيث تواجه شركات الطيران حول العالم تحديات مستمرة بسبب انخفاض هوامش الربحية وارتفاع التكاليف الهيكلية، بينما تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى تقلبات متزايدة في أسعار النفط والعملات. ونحن على ثقة بأن تأثير هذه التحديات سيكون مؤقتاً، لاسيما أن مستقبل وآفاق قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة تبقى مشجعة للغاية. واختتم قائلاً: من شأن تركيزنا المتواصل على تحقيق التوسع والنمو في الأرباح وسياسة ضبط التكاليف أن يسهم في استمرار الآداء المالي القوي للشركة وتوفير المزيد من فرص السفر لقاعدة عملائنا الواسعة حول العالم.

