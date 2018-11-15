مال وأعمال

مع الاهتمام المتزايد من قبل المبادرين ورواد الأعمال بتقديم أفكار عملية لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتي تتزامن مع الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الجهات الحكومية ممثلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة بنك الكويت الصناعي ، تطلق شركة الإبداع الخليجي للاستشارات والتدريب برنامجها التدريبي المتميز إعداد دراسات الجدوى أمام المبادرين من الشباب وكذلك رواد الأعمال خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر المقبل والذي يحاضر فيه الدكتور منذر المعتوق أحد أهم الخبراء المتخصصين في هذا المجال بدول الخليج والعالم العربي.

ويستهدف البرنامج القاء الضوء على كيفية تعامل المبادرين مع شروط واحتياجات الصندوق الوطني لتنمية المشاريع حيث يتم استخدام نفس النماذج التي يتم استخدامها من قبل الصندوق للحصول على تمويل. وفي هذا السياق ، أشار المدير العام في الشركة عماد أبو زور أن ما يميز البرنامج وجود حالات تطبيقية لإعداد دراسات الجدوى والتعرف عن قرب عن حالات ونماذج عملية يمكن الاستفادة منها من قبل المبادرين عند إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم. وأضاف أن البرنامج يتناول وبشكل عملي كيفية التدريب على إعداد خطط العمل وطرق وخطوات إعداد الميزانية التقديرية للمشروع والإلمام بالأسس العلمية والعملية في دراسة الجدوى وتقييم المشروعات مع التعرف على طرق وتحليل دراسة السوق.

