مال وأعمال

دبي/لندن - «رويترز» قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أوبك وشركاءها يناقشون مقترحا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2019 وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار. وتخوفا من تراجع في أسعار النفط وزيادة الإمدادات، تتحدث منظمة البلدان المصدرة للبترول مجددا عن خفض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته. وتجتمع المنظمة في السادس من ديسمبر للبت في سياسة الإنتاج للعام 2019.

وقالت المصادر إن خفض المعروض بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا كان أحد الخيارات التي ناقشها وزراء طاقة السعودية وروسيا غير العضو في أوبك ودول أخرى خلال اجتماع في أبوظبي يوم الأحد. وقال أحد المصادر مشترطا عدم كشف هويته لأن المحادثات سرية »أعتقد أن خفضا قدره 1.4 مليون برميل يوميا سيكون معقولا أكثر من خفض أكبر من ذلك أو أقل.« وأضافت المصادر أنه سيكون من الضروري إشراك إيران عضو أوبك وروسيا في الخطة الجديدة. وقال أحد المصادر إن إيران لا تريد هدفا لإنتاجها ضمن اتفاق جديد نظرا لتراجع صادراتها جراء العقوبات الأميركية.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه سيكون على أوبك وحلفائها خفض إنتاج النفط في العام القادم للحيلولة دون تنامي المعروض وإن هناك إجماعا قيد التشكل بين الأعضاء على دعم قرار لموازنة السوق.

وقال المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018 «لاحظنا خطر زيادة في المخزونات إذا لم نحرك ساكنا ولن نسمح لذلك أن يحدث لافتا الى انه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الانتقال من زيادة الإنتاج إلى خفض الإنتاج». وق واصلت أسعار النفط تراجعها امس بعدما انخفضت سبعة في المئة في الجلسة السابقة حيث أدت زيادة المعروض وشبح انحدار الطلب إلى عزوف المستثمرين.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة إلى 55.26 دولاراً للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة. وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 65.11 دولاراً للبرميل.

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وفقد النفط الخام أكثر من ربع قيمته منذ مطلع أكتوبر في أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار الأسعار في 2014. وتواجه أسواق النفط ضغوطا من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وتراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق. وتصدر أوبك على نحو متزايد تصريحات متكررة بأنها ستبدأ كبح إنتاج الخام في 2019 لموازنة العرض والطلب ودفع الأسعار للارتفاع.

