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«البترول الوطنية»: استمرار العمل بخطة الطوارئ والوضع تحت السيطرة


أكد الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية باسم العيسى استمرار الشركة في العمل بخطة الطوارئ التي أعلنت تفعيلها قبل أيام إثر تعرض البلاد لتقلبات في حالة الطقس.
وقال العيسى لـ «كونا» إن هذه الخطة تشمل فتح غرف الطوارئ في مبنى الشركة الرئيسي ومصفاتي مينائي عبدالله والأحمدي وتتضمن متابعة سير العمل في المصافي والتأكد من عدم تأثر عمليات التكرير والإنتاج بسبب تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة المحتملة. وأضاف أن مسؤولي الشركة موجودون على مدار الساعة في غرفة إدارة الأزمات للاشراف المباشر على العمل في المصافي مؤكدا أن «الوضع تحت السيطرة الكاملة ثم بهمة وسواعد أبناء الكويت العاملين في مختلف مواقع الشركة».
وطمأن الجمهور بأن الأمور طبيعية في جميع محطات وقود السيارات في البلاد سواء التابعة للبترول الوطنية أو التابعة لشركتي الأولى والسور مؤكدا أنه تم تأمين جميع احتياجاتها ولا داعي للتزاحم على تعبئة الوقود في المحطات.


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