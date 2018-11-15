مال وأعمال

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، عن تحميل أول شحنة أغنام حية مصدرة من استراليا إلى الخليج العربي، ستصل إلى البلاد في غضون أسبوعين، بعد فترة انقطاع منذ يونيو الماضي، وجرى ذلك ريثما حصلت شركتها التابعة في استراليا (رتوا) على رخصة تصدير مواشي من وزارة الزراعة والموارد المائية الفيدرالية الاسترالية، ما يجعلها مصدر معتمد في ولاية غرب استراليا (بيرث) لشحنات الأغنام لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. من جهته أوضح، الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي المهندس أسامة خالد بودي، أن منح هذه الرخصة تم بعد المرور بسلسلة من الإجراءات المُفَصلة والمراجعات الدقيقة التي يتم إجراؤها من قبل السلطات الاسترالية، وقد تم منحنا هذه إلرخصة بعد التأكد من مطابقة «المواشي» لجميع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة على ناقلات الشركة ومزارعها، وإجراءات نقل ورعاية الماشية ابتداءا من استراليا وانتهاء في الكويت ودول المنطقة.

وأكد بودي، أن الكويت كانت في طليعة الدول التي التزمت بتطبيق نظام ضمان المصدرين لسلسة التوريد ESCAS، والذي كان يهدف إلى ضمان معاملة المواشي المصدرة لأغراض التسمين والذبح بما يتوافق مع المعايير الدولية للرفق بالحيوان، كما وأن «المواشي» تطبق جميع الأنظمة الاسترالية والتي تعتبر من إعلى المعايير العالمية في رعاية ونقل الماشية منها نظام ASEL و MO.43 .

ولفت بودي إلى أن الشركة استوردت العام الماضي نحو مليون و280 ألف رأس من الأغنام إلى الكويت و قطر والإمارات وعمان.

وأكد بودي، على أن جميع السفن التابعة لـ «المواشي» معتمدة من قبل السلطات الاسترالية، حيث يتم فحص المواشى قبل تحميلها وكذلك يتم فحص السفينة قبل إبحارها، ويرافق كل رحلة طبيب بيطري استرالي الجنسية مرخص من قبل وزارة الزراعة الاسترالية يرفع تقاريره مباشرة إليها، كما يوجد ضمن طاقم كل رحلة بحرية مراقب ماشية استرالي الجنسية تابع لشركتنا مهمته مراقبة الماشية من بداية الرحلة إلى نهايتها ورصد أية تجاوزات أو ملاحظات خلال الرحلة البحرية. وفي محاولة لطمأنة الاستراليين بخصوص صادراتهم، أوضح بودي، أن «المواشي» تعمل جاهدة للحد من نفوق الأغنام وعدم تعريض الماشية لأي إجهاد وأنها استثمرت ملايين الدولارات في سبيل تحقيق ذلك، وقد بدى ذلك جليا بالأرقام المعلنة والمسجلة لدى الهيئات الاسترالية بانخفاض نسبة النفوق السنوية لبواخر الشركة إلى أن وصلت إلى أقل من 1 في المئة خلال آخر عشر سنوات.

وتقدم بودي بالشكر الجزيل إلى كل من نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، ووزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، ووكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد علي الفاضل، مشيدا بالجهود الجبارة التي قام بها، سفير دولة الكويت السابق لدى استراليا نجيب عبدالرحمن البدر، من خلال مقابلته للمسؤولين الحكوميين الاستراليين وبعض أعضاء البرلمان ودعوتهم لزيارة الكويت للاطلاع على أعمال شركة نقل وتجارة المواشي. وتقدم بودي أيضا بالشكر الجزيل لسفير استراليا لدى الكويت، جوناثان غيلبرت، ووزير الزراعة والموارد المائية الفيدرالي ديفيد ليتلبراود.

