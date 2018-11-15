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أعلنت شركة مايكروسوفت عن توافر سيرفس جو «Surface Go» أصغر وأخف جهاز وزناً بين سلسلة عائلة أجهزة سيرفس المحمولة وبأسعار مناسبة في الكويت.

يعتبر «Surface Go» أصغر وأخف أجهزة مايكروسوفت اللوحية بشاشة قياسها 10 بوصة فقط ، بينما يزن الجهاز حوالي 500 غرام فقط ، ويتميز الجهاز بخفة الوزن والإنتاجية وسهولة الوصول إلى متناول العديد من الناس، ويوفر الجهاز الصغير نفس القوة وجودة الأداء والإنتاجية التي تشتهر بها حزمة سرفيس.

قال دنيس كليماشيف مدير مجموعة الأعمال في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا «يجب علينا جميعا أن نلعب دورنا في تحقيق حلم دولة الكويت الجديدة المتمثل في خطة التنمية الوطنية ورؤية 2035 ، ولقد أسست مايكروسوفت «عائلة سيرفس» الحائزة على عدة جوائز لكي تلبي الاستخدامات المتعددة ، وأود التنويه أن جهاز «Surface Go» يحافظ على جميع الصفات المميزة التي أصبح المستخدم يعرفها في سلسة عائلة سيرفس ، بينما سيساعد وجود تطبيقات مثل أوفيس 365 في الجهاز على استخدامه في بيئة العمل أو في المدرسة ، كما أن ميزات المرونة التي يحتويها توفر الراحة من خلال توفير حرية اختيار الوضعية التي يفضلها المستخدم أثناء القراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو العمل ، ويتوافق الجهاز المتعدد الاستخدمات مع الجميع سواء كنت مستهلكًا أو رائد أعمال أو طالبًا أو معلمًا أو فناناً أو مهندساً ، ويعتبر الرفيق الرقمي المثالي من حيث سهولة الحمل والكلفة البسيطة للغاية مما يتيح لك تحقيق المزيد.

