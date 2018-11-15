أول النهار

دان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا الى ان الكويت تدين وتشجب بشدة هذه الاعتداءات وتؤكد ان استمرارها لن يقود الى سلام على الاطلاق.

وتمنى الجارالله في تصريح خاص لـ «النهار» ان تتبلور جهود وقف اطلاق النار وان تتحقق لتجنب الاشقاء في القطاع ويلات الاعتداءات الاسرائيلية.

وجدد موقف الكويت المعلن والواضح والمعروف والمساند للقضية الفلسطينية التي قال انها قضيتنا المحورية ، ولفت الى ان الاعتداءات الاسرائيلية كانت محوراً رئيساً في مباحثات سمو الامير الشيخ صباح الأحمد والرئيس الفلسطيني محمود عباس اثناء زيارة الاخير للكويت.

واكد على ان القيادة الكويتية اكدت على استعداد الكويت لدعم الاشقاء في غزة ودعم كل الجهود الهادفة والرامية لوقف اطلاق النار كما اكدنا حرصنا على التفاعل مع اي طروحات تطرح من قبل مجلس الأمن في هذا المجال.

وعن عقد جلسة مغلقة بمجلس الأمن لبحث ومناقشة الوضع في غزة قال الجارالله: لقد كان هذا بناء على رغبة اعضاء مجلس الأمن وان لا يصدر أي منتج او تصريح حول مخرجات الجلسة ، وأكد ان موقف الكويت داخل مجلس الأمن سواء كانت الجلسة مغلقة او مفتوحة واضح وداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الكويت ماضية في هذا النهج وهذا الرأي لان تتحقق مطالب الفلسطينيين المشروعة في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم الكويت للقضية الفلسطينية ولقيادتها لان تتحقق هذه المطالب المشروعة.

وعن تكريمه من قبل الرئيس الفلسطيني اجاب: لقد تم تكريمي من قبل الرئيس محمود عباس ابومازن كما تم تكريم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووكيل الديوان الأميري احمد الفهد ورئيس التشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله وذلك امام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، مؤكدا ان التكريم مبعث اعتزاز وفخر، خصوصا وان التكريم وهو نجمة القدس يحمل شعار مدينة عزيزة ومقدسة للامة العربية والاسلامية وتمثل محور قضيتنا الفلسطينية.

واضاف: كل هذه الامور تدعو للفخر والاعتزاز بهذا التكريم، معربا عن شكره العميق للرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابومازن» على هذا التكريم اثناء زيارته للكويت، متمنيا للقضية الفلسطينية التي وصفها بالمحورية الحل وان تتحرك وان تستمر عملية السلام حتى يتحقق لمن وصفهم بالاشقاء في فلسطين في اقامة دولتهم عاصمتها القدس الشرقية وان تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة .

وتابع كلامه: هذا ما نسعى اليه نحن بالكويت وقد تعهدنا للقيادة الفلسطينية على مواصلة دورنا وجهودنا لدعم القضية الفلسطينية الى ان يتمكن الفلسطينيون من اقامة دولتهم، مؤكدا ان الكويت على العهد مع اشقائها الفلسطينيين.

