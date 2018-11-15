أول النهار

جدد السفير الهولندي لدى البلاد فرانس بوتايت تأكيد عمق علاقة الصداقة التي تربط الكويت ببلاده، مشيراً إلى اعتزازه بهذه العلاقة الاستثنائية.

وقال بوتايت في كلمة بمناسبة عرض للسيارة الطائرة الهولندية في كلية تكنولوجيا الطيران صباح أمس.

قال: ان علاقات هولندا الاقتصادية مع الكويت استثنائية وهو السبب الذي جعلني اختار شركة 7-PAL الكويتية لتقديم أول سيارة طائرة والتي ستتوفر بشكل تجاري في الكويت مستقبلاً.

وأضاف: الكويتيون يستشهدون بحبهم للسيارات الفارهة كما ان الكويت تعد مركزاً تجاريا في منطقة الشرق الأوسط وهذا أيضاً دافع اخر جعلنا نروج لهذه الطائرة في الكويت.

وأوضح ان أجواء الكويت الحالية من سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات جعل عرض السيارة الطائرة اكثر ملاءمة لانها تساعد قوات الانقاذ والشرطة في ازمات الازدحام المروري أو أي عوائق اخرى وتجعلها تتحرك بأريحية وتقدم المساعدات في اوقات قصيرة ناهيك عن سهولة وصولها الى المناطق المتضررة.

وأوضح ان عرض الطائرة على طلبة كلية تكنولوجيا الطيران هدفه عرض ما انتجه مهندسونا الذين تخرجوا من جامعاتنا التكنولوجية المتميزة واصفا اياهم بانهم ذو مهارات عالية في العديد من المجالات.

وأوضح ان المهارات الفنية وحدها ليست بالكافية. وان روح الابداع والشغف واقتحام ميادين جديدة والعقلية الريادية وهو ما يجعل هولندا متميزة وهذه هي رسالتي للطلبة بالكويت.

وذكر ان هناك عدداً من الفنيين والمهندسين الهولنديين يعملون في الكويت في قطاع الصناعات النفطية والبتروكيماوية ويساهمون في بناء مصفاة النفط الجديدة والمطار، مؤكداً ان التكنولوجيا الهولندية تقدم أفكاراً جديدة ومساهمات كبيرة من أجل عالم المستقبل.

من جانبه أعرب عميد كلية تكنولوجيا الطيران عبدالرزاق المحمود عن فخره بان تكون الكويت أول محطة في الشرق الأوسط للسيارة الطائرة الهولندية، مؤكداً ان التاريخ سيسجل هذه اللحظة. وقال في كلمة القاها امام الحضور: ان اختيار الكلية المحطة الثانية في الكويت والشرق الاوسط لاستضافة السيارة الطائرة وتعريف زوار الكلية باحدث نقلة تكنولوجية في مجال الطيران والسيارات تفتح نافذة مضيئة على الانطلاقة الحقيقية لهذا المجال المستهدف الذي طالما ظل حلما يراود البشرية كأحد الحلول الناجحة والمبتكرة لتقديم وسيلة انتقال متطورة في مجال النقل. وأضاف: لا تتوقف صناعة الطيران عند ابهارنا بكل ما هو جديد. فهذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري للسفر والتجارة في العالم اصبح بحاجة متواصلة لمزيد من الابتكار والتوسع في تقديم الخدمات في عصر يغلب عليه طابع السرعة التي تسابق الزمن من أجل الانجاز.

ولفت الى ان السيارة الطائرة تأتي في هذا الاطار كنقلة نوعية جديدة تواكب متطلبات العصر.

وأوضح ان كلية تكنولوجيا الطيران تواكب هذه الانطلاقة للسيارة الطائرة والتي يتوقع ان ستبدأ في عام 2020، حيث ستقدم مع بدء هذه الانطلاقة الدورة التدريسية لتأهيل من يرغبون في استخدام هذه المركبة الطائرة بالاضافة الى الصيانة.

وأكد ان هذه اللحظة تمثل منعطفاً تاريخياً بالغ الاهمية في مجال السفر والطيران، معرباً عن فخره بأن تكون الكويت احدى محطات.

من جانبه اعرب رئيس شركة 7-PAL روبرت دنفانس عن شكره لاستضافة كلية تكنولوجيا الطيران لهذا الاختراع الذي أكد ان الهدف من هذا العرض هو الوصول إلى اتفاق للعمل سوياً من أجل تطوير المجال التكنولوجي.

وأشار إلى ان جميع الطلاب يحلمون بالطيران وان عدداً من الناس في العالم يودون ذلك ايضاً، لافتا إلى انه قبل سنوات مضت استطاع عدد قليل من الناس الطيران وان شركتنا رأت ان تقديم سيارة طائرة يسمح للجميع بالطيران والانتقال من مكان إلى اخر دون معاناة ودون استخدام طائرات أو هيليكوبتر.

واستعرض عمل السيارة الطائرة أمام الحضور وقال انها تضمن السلامة للسائقين وانها سهلة القيادة وان الحصول على رخصة القيادة لا يتعدى ساعات قليلة. وقال بإمكان مستخدمي السيارة الطائرة التحليق نهاراً واستخدامها سيارة ليلاً، لافتاً إلى ان الشركة تطمح لان يستخدم السيارة الطائرة لدى انطلاقها نصف مليار مستخدم.

