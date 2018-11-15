الأولى

شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق برلمانية بشأن كارثة الأمطار والسيول والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين على ان تصدر تقريرها حول الموضوع خلال شهرين. (طالع ص 07-03)

ضمت اللجنة في عضويتها النائبين عادل الدمخي وخالد العتيبي، ولم يحسم المقعد الثالث الذي سيكون اما لخلف دميثير اوالحميدي السبيعي، وذلك رغم محاولات احتواء الامر وتنازل دميثير الا ان السبيعي رفض مهددا باجراء دستوري يضع حدا للحكومة.

وفي نفس السياق اقر مجلس الامة جملة توصيات، وأحالها الى الحكومة، يأتي في مقدمتها ان تحيط الحكومة النواب بنتائج تحقيقاتها الجارية بشأن الكارثة خلال شهر.

وتضمنت التوصيات اصدار خارطة رسمية للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها في كل المشروعات العمرانية القائمة والمستقبلية، كما حوت ضرورة تكريم ودعم العاملين خلال فترة الطوارئ الاخيرة، لأداء مهامهم الوطنية بأكمل وجه.

وتضمنت التوصيات التعويض العادل والعاجل لجميع المتضررين من الكارثة ورعاية أسرة الشهيد احمد الفضلي والحالات المماثلة، كما شملت احالة تقرير لجنة المرافق البرلمانية رقم 107 بشأن تطاير الحصى من الطرق الى نزاهة خلال شهر لتستكمل اللازم.

من ناحيته قال وزير الأشغال وزير الدولة لشوون البلدية حسام الرومي ان وزارة الدفاع أقامت سواتر لمنع المياه من الوصول الى المناطق السكنية، كما ان الدفاع المدني وفرت مضخات لسحب المياه المتوقعة، معلنا انه سيتم اغلاق نفق المنقف اذا تجاوز منسوب المياه 30 ميليمتراً.

وقال الوزير: لدينا مكائن ضخ كبيرة لكن اذا جاء المد عاليا، ولم يكن هناك تصريف للمياه، فسيكون نفق المنقف اشبه بخزان، لان ارواح الناس اهم من اي شيء، وبالفعل من المتوقع ان يكون المد اعلى ولذلك تم اغلاق جسر المنقف احترازياً.

بدوره اعلن النائب ناصر الدوسري ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ابلغه أنهم بدأوا الاتصال على المواطنين الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن، لتوفير سكن بديل لهم لحين تعويضهم.

من جانب آخر، اقر المجلس سحب تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر من جدول الاعمال على أن يدرج في الجلسة المقبلة من اجل الوصول الى توافق اوسع حوله مع الحكومة يؤدي الى اقرار القانون الجديد للتقاعد.

دعم الجيش للمستشفيات

قام الجيش بتزويد وزارة الصحة بتناكر شفط وآليات لمستشفيات الفروانية والعدان والأميري والفروانية في حين استمرت وزارة الداخلية في رفع الحالة والاستعداد واستمرار العمل بغرفة اتخاذ القرار وتفعيل غرف العمليات بالقطاعات الميدانية.

مراكز ميدانية متقدمة

اعلنت لجنة الدفاع المدني إنه تم إنشاء مراكز ميدانية متقدمة في المنطقة الشمالية مخفر شرطة الجهراء الشمالي والجنوبية مخفر شرطة الفحيحيل وتنفيذ الخطة الإعلامية ودحض الإشاعات وتوجيه المواطنين والمقيمين إلى الطرق الآمنة.

الحرس وزع 3 فرق

كشف الحرس الوطني أنه تم نشر 3 فرق تعزيز خارجية متمركزة في مراكز اطفاء المنقف والفحيحيل والجهراء وإرسال آليات إلى منطقة صباح الأحمد السكنية لمساندة الجهات العاملة وزيادة عدد المضخات المرسلة إلى تلك المنطقة لتعزيز الامكانات الموجودة.

27 مولد كهرباء احتياطياً

اكدت وزارة الكهرباء والماء توفير 14 مولدا في صبحان و5 مولدات في الجهراء و3 مولدات في منطقة صباح الأحمد و3 مولدات في الفحيحيل ومولدين اثنين في الجهراء ومثلهما في النهضة وبالنسبة لشبكات المياه فإن الفرق الموجودة على استعداد تام في جميع المحافظات وبكامل معداتها في حين فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة في المحافظات الست.

103 سيارات إسعاف

اعلنت وزارة الصحة تفعيل غرفة عمليات الطوارئ وتخصيص مستوصفات الرعاية الأولية للحالات الطارئة ورفع المخزون الدوائي بالمستشفيات ورفع جاهزية بنك الدم وتوفير 103 سيارات إسعاف و290 فنيا و3 آليات مجهزة بمعدات طبية بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية.