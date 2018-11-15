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السواتر الترابية أنقذت الجهراء


قال مراقب اشغالات الطرق ببلدية الجهراء محمد العجمي انه تم استخدام السواتر الترابية لتغيير مسار السيول ومنع تجمعات المياه في مناطق محافظة الجهراء.
وأوضح العجمي في تصريح له امس ان منطقة الجهراء تقع في ارض منخفضة ما قد يتسبب بتجمع مياه الامطار التي تنزل عليها من المناطق المرتفعة التي تحيط بها من الشمال والغرب مبينا انه تم استخدام المعدات والجرافات لتغير مسار السيول الى المناطق البرية. وأشار الى ان الفريق المشكل من قبل البلدية لاحظ صباح أمس تدفقات مائية تنزل من (سليل الجهراء) فتم استخدام السواتر الترابية والجرافات لتغيير مسار السيل لمنع زيادة منسوب تلك التدفقات. وأشاد العجمي بتضافر جهود مختلف الوزارات وتعاونهم المباشر لحل الشكاوى التي ترد اليهم من المواطنين والمقيمين مؤكدا ان أعداد الاليات والجرافات والمعدات التي تم توفيرها للفريق كانت كافية ووفت بالغرض.


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