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الفضل: لجنة المرافق تسترت على مسؤولين في تقرير نفق المنقف


قال النائب احمد الفضل: أعتقد أن مجلس الأمة الآن غير آمن للتحقيق في أي أمور ذات صلة بالأموال العامة. ولفت إلى أن تقرير لجنة المرافق بشأن نفق المنقف جاء مهلهلا ومتضارباً ومجاملاً وبلا حلول، وانتهى إلى إنشاء جسور بدلاً من الانفاق، ولم يحمل أحداً المسؤولية، رغم استغراق اعداده سنة وسبعة شهور، وواضح ان هناك تسترا على المسؤولين، والمؤسف أن التكالب كبير على لجان التحقيق لكنها بلا نتائج وهذا مرفوض.
وأعرب عن أسفه من أن التحقيق جاء في 247 صفحة... والصفحات من 109 إلى 206 تكرار ونسخ لما قبله من تقارير.. يعني أن التقرير 14 صفحة، وحتى التوصيات متكررة.


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