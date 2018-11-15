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شائعة وراء التدافع على المخابز ومحطات البنزين

رضا رشدي
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الخميس 15 نوفمبر 2018

تسببت رسالة انتشرت عبر الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي مضمونها اغلاق محطات البنزين والمخابز اليومين القادمين بسبب الأمطار الغزيرة في تدافع المواطنين والمقيمين على المخابز والجمعيات وأسواق المواد الغذائية ومراكز لوازم العائلة لشراء كميات كبيرة من الخبز والبطاريات والكشافات اليدوية بالاضافة الى التزاحم على محطات الوقود لتعبئة خزانات مركباتهم. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز مطلق الزايد ان منتجات الشركة متوافرة في كل منافذ البيع والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية. وقال في تصريح له إن الشركة لديها خطة طوارئ معتمدة تحت مظلة إدارة الجودة تتضمن إجراءات احترازية لتأمين المخابز والمصانع من أي أخطار، موضحا انها تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ، ومؤكدا أنها على أهبة الاستعداد لسد احتياجات المواطنين والمقيمين.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية باسم العيسى استمرار الشركة في العمل بخطة الطوارئ التي أعلنت تفعيلها قبل أيام إثر تعرض البلاد لتقلبات في حالة الطقس.
وقال إن هذه الخطة تتضمن فتح غرف الطوارئ في مبنى الشركة الرئيس ومصفاتي عبدالله والأحمدي و متابعة سير العمل في بقية المصافي، اضافة الى التأكد من عدم تأثر عمليات التكرير والإنتاج بسبب تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة.
وأضاف أن مسؤولي الشركة موجودون على مدار الساعة في غرفة إدارة الأزمات للاشراف على العمل في المصافي مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.


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