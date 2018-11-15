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العطلة مستمرة .. اليوم


قرر مجلس الوزراء استمرار تعطيل جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم الخميس واعتباره يوم «راحة» كاجراء احترازي نظرا الى تقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد.
وأوضح مجلس الوزراء عبر حسابه في «تويتر» امس أنه حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ونظرا الى هطول الأمطار على البلاد بكميات كبيرة خلال الساعات القليلة وتوقع هيئات الأرصاد الجوية باستمرار عدم استقرار الأحوال الجوية تقرر استمرار تعطيل الجهات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم.
وأشاد بما أبداه المواطنون والمقيمون من التزام بارشادات الجهات الحكومية وتلفزيون الكويت. من جانبه أعلن ديوان الخدمة المدنية أن اليوم «يوم راحة» بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن نظرا الى عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد.


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