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«الأمطار» تؤجل فتح باب ترخيص المخيمات


أعلنت البلدية امس تأجيل فتح باب الترخيص والحجز الإلكتروني للمخيمات الربيعية الذي كان مقررا يوم اليوم الخميس إلى الأحد المقبل الموافق 18 نوفمبر الحالي وذلك لسوء الأحوال الجوية.
ودعا نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء ورئيس لجنة المخيمات الربيعية فهد الشتيلي في بيان صحافي أصحاب المخيمات إلى معاينة موقع المخيم على الطبيعة للتأكد من خلوه من أي معوقات قبل القيام بإجراءات الترخيص.
وقال: ان البلدية حددت 18 موقعا بمساحة 616 كيلو مترا مربعا موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مبينا ان اصحاب طلبات الترخيص يمكنهم تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم عبر الموقع الالكتروني.
وأوضح أن البلدية أقامت هذا العام ثلاثة مواقع للخدمات العامة تشتمل على نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم، مشددا على أن البلدية لن تسمح بإقامة مخيمات ربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.


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