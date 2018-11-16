دوليه

يتطلع المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى قطع الخطوة الأخيرة وحسم التأهل إلى الأدوار النهائية في منافسات بطولة دوري أمم أوروبا، عندما يحل ضيفا على المنتخب الهولندي اليوم، بينما يبدو المنتخب الألماني في وضع حرج ، حيث قد يحسم هبوطه إلى دوري المستوى الثاني قبل خوض مباراته المقبلة بالبطولة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط ويحتاج إلى التعادل فقط في مباراته المقررة اليوم أمام نظيره الهولندي ، لحسم تصدره المجموعة، حيث تحتل هولندا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وتليها ألمانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة.وتتمثل الفرصة المتاحة أمام المنتخب الهولندي ، لانتزاع الفوز بصدارة المجموعة ، في تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي ثم الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة المقررة الاثنين المقبل بمدينة غلسنكيرشن.

وفي حالة فوز المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي، يحسم هبوط المنتخب الألماني إلى دوري المستوى الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته الاثنين.أما في حالة فوز المنتخب الفرنسي ، سيكون المنتخب الألماني بحاجة إلى الفوز على نظيره الهولندي بأي نتيجة للحفاظ على فرصته في البقاء ، وبفارق أكثر من ثلاثة أهداف في حالة تعادل هولندا مع فرنسا.

وقال رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي: «بالطبع نخوض المباريات من أجل الفوز والمنافسة في دوري الأمم.. عندما سحبت قرعة البطولة، أشارت التوقعات إلى أننا سنحتل المركز الثالث في المجموعة.

ولكن الآن يبدو أن بإمكاننا تحقيق ما هو أكثر من ذلك. وأمامنا مباراتان مهمتان. «وفي حالة تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي بطل العالم ، سيرفع ذلك معنويات وثقة المنتخب الهولندي بشكل هائل وقد يقوده لانتصار ثمين آخر أمام المنتخب الألماني بطل العالم 2014 .ويأمل المنتخب الهولندي في العودة على ساحة كرة القدم الدولية بقوة بعد أن أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) وكذلك كأس العالم 2018 بروسيا.أما المنتخب الألماني ، الذي لايزال يعاني من أثار الخروج الصادم من دور المجموعات بالمونديال الروسي ، فيبدو قريبا من كبوة جديدة تتمثل في هبوطه لدوري المستوى الثاني في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا.

وقال تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزغ: «أمامنا مباراة مهمة هي المقررة أمام هولندا وعلينا تقديم عرض جيد فيها».

