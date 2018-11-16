دوليه

ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية اول من أمس ان لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري، اعتذر من مواطنه باتريك غيو مراسل قناة «بي إن سبورتس» الرياضية القطرية بعد شتمه والاعتداء عليه جسديا السبت الماضي.

وأوضحت المجلة الرياضية ان غيو وريبيري اجتمعا في مقر النادي البافاري بحضور رئيسه أولي هونيس والمدير الرياضي اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش، مشيرة الى أن ريبيري قدم اعتذاره للاعب السابق الذي يعرفه منذ زمن بعيد.وردا على سؤال، اكتفت القناة القطرية بالتأكيد أنه كان لباتريك غيو «لقاء في النادي هذا اليوم» دون اعطاء تفاصيل عن المشاركين في اللقاء، ولم يصدر بايرن ميونيخ أي بيان رسمي في هذا الخصوص.

وكانت «بي إن سبورتس» أكدت لوكالة فرانس برس الإثنين أن ريبيري (35 عاما) «اطلق بعض الشتائم ثم اعتدى جسديا» على معلقها بعد خسارة بايرن أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-3 في بطولة ألمانيا.ووقع الحادث، وفقا لشهادات جمعتها صحيفة «بيلد» التي اوردت النبأ الإثنين، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ الى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ومن معرفته بالمراسل التلفزيوني، وهو لاعب محترف سابق، كان ريبيري صاحب المبادرة.

ووفقا للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على وجهه ثلاث مرات قبل ان يدفعه من صدره.

وافترضت «بيلد» من دون أن تكون قادرة على اثبات ذلك، ان غضب اللاعب يعود الى تعليقات لغيو تناوله فيها خلال المباراة.

وقامت زوجة ريبيري، وهيبة، ببعث رسالة اليه عبر تطبيق إنستاغرام، أشارت فيها الى ان غيو «كان مُتعِبا وغير مجد.

وأكدت «بي إن سبورتس» أنه «لدينا ثقة كاملة بالنزاهة الصحافية لباتريك غيو الذي يعمل فيها منذ عام 2017 وهو واحد من أفضل المعلقين الدوليين».

