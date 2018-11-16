دوليه

ذكرت تقارير صحفية أمس أن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي قد يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا. وتورط سان جرمان للمرة الثانية في انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف مما قد يعرضه لعقوبات دولية قد تصل إلى الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا بحسب صحيفة «ليكيب».

ووفقا لصحيفة «ليكيب» فإن غرفة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قررت إعادة فتح التحقيقات التي جرت بحق سان جيرمان في موسم 2013-2014 وموسم 2014-2015 المتعلقة بانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

وأعلن الاتحاد الفرنسي الجمعة الماضي أن لجنة الأخلاقيات التابعة له بصدد نظر ادعاءات التمييز العنصري الموجهة لنادي باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

وأشار الاتحاد إلى أن لجنة الأخلاقيات لديها سلطة إحالة باريس سان جرمان إلى اللجنة التأديبية بالرابطة الفرنسية للمحترفين ، إذا لزم الأمر.وطالبت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا مارسينينو مسؤولي كرة القدم بالتحقيق في ادعاءات بشأن اعتماد نادي سان جرمان على معايير عرقية في عمليات اكتشاف المواهب.وقالت مارسينينو «لا يمكن التسامح إزاء التمييز بين أشخاص أو مواهب على أساس ألوان بشرتهم أو عرقيتهم.»وأضافت الوزيرة أنها طالبت مسؤولي الاتحاد الفرنسي ورابطة دوري المحترفين بنظر القضية «بأسرع شكل ممكن.»وكان نادي باريس سان جرمان قد اعترف بوجود ممارسات غير قانونية من قبل

مكتشفي المواهب، وذلك بعد أن أشار تقرير إلى وجود تصنيفات عرقية للاعبين مستقبليين للفريق تعتمد على أصولهم.لكن النادي أكد أن تلك الممارسات، التي كشفها موقع «ميديا بارت» الإخباري الفرنسي في تقرير استقصائي، بدأت من جانب مسؤول استقطاب مواهب خارج باريس دون علم إدارة النادي.

وذكر موقع «ميديا بارت» أن مسؤولين عن اكتشاف المواهب من خارج باريس، قاموا بتصنيف اللاعبين الشبان على أسس عرقية، وتقسيمهم إلى لاعبين من أصول فرنسية ولاعبين من أصول شمال أفريقية ولاعبين أفارقة ذوي بشرة سمراء ولاعبين من أصول كاريبية.

