دوليه

أعلن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، أول من امس أن مهاجمه الكولومبي خاميس رودريغيز يعاني من تمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى تعرض له خلال التدريب، وسيغيب «في الأسابيع المقبلة». وأوضح النادي البافاري على موقعه في شبكة الأنترنت «ستترك ركبة خاميس في راحة تامة لعشرة أيام، على أن يبدأ بعدها اللاعب علاجا فيزيائيا وإعادة تأهيل».وتشكل إصابة خاميس ضربة مؤلمة لبايرن الذي يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري لأن خاميس (27 عاما) سينضم الى مجموعة من أربعة مصابين هم لاعبا الوسط الإسباني تياغو الكانتارا والفرنسي كورنتان توليسو، والمهاجمان الفرنسي كينغسلي كومان والهولندي أريين روبن. وعلق زميله المهاجم ساندرو فاغنر «بالتأكيد، إنه خبر سيء. خاميس لاعب مهم جدا، يملك فكرا خلاقا وليس لدينا لاعب مثله».