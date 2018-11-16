loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نصري يقترب من وست هام


يستعد الجناح الفرنسي سمير نصري لخوض فترة اختبار مع فريق وست هام الإنكليزي أملا في الظفر بعقد احترافي.ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» أمس فإن وست هام يدرس إمكانية التعاقد مع نصري بعقد يمتد لستة أشهر مقابل حوالي 80 الف جنيه استرليني اسبوعيا. وخضع نصري (31 عاما) للكشف الطبي الاثنين الماضي في وست هام أملا في العودة إلى الملاعب بعد 18 شهرا من الغياب. وقرر الاتحاد الأوروبي في مطلع اغسطس الماضي تمديد فترة العقوبة الموقعة على نصري من ستة أشهر إلى 18 شهرا على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات. وعوقب لاعب الوسط الفرنسي الذي لا ينتمي لأي ناد في الوقت الحالي، بالإيقاف بعد أن خضع في 2016 للعلاج بالمقويات عن طريق الوريد بعيادة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة