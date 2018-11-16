دوليه

يستعد الجناح الفرنسي سمير نصري لخوض فترة اختبار مع فريق وست هام الإنكليزي أملا في الظفر بعقد احترافي.ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» أمس فإن وست هام يدرس إمكانية التعاقد مع نصري بعقد يمتد لستة أشهر مقابل حوالي 80 الف جنيه استرليني اسبوعيا. وخضع نصري (31 عاما) للكشف الطبي الاثنين الماضي في وست هام أملا في العودة إلى الملاعب بعد 18 شهرا من الغياب. وقرر الاتحاد الأوروبي في مطلع اغسطس الماضي تمديد فترة العقوبة الموقعة على نصري من ستة أشهر إلى 18 شهرا على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات. وعوقب لاعب الوسط الفرنسي الذي لا ينتمي لأي ناد في الوقت الحالي، بالإيقاف بعد أن خضع في 2016 للعلاج بالمقويات عن طريق الوريد بعيادة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

