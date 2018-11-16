دوليه

يستقبل المنتخب السعودي ضيفه اليمني اليوم في مباراة ودية دولية تقام على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي تقام في الامارات يناير المقبل، فيما سيخوض الاخضر السعودي لقاء اخر أمام مضيفه الأردني في 20 نوفمبر على ستاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

وكان لاعبو المنتخب السعودي انتظموا الاثنين الماضي في مقر معسكرهم المقام حاليا في مدينة الدمام، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الاعدادي للمشاركة في كأس آسيا.

وكان المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، اختار 25 لاعبا للمشاركة في المعسكر هم: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، حسين عبدالغني، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، حسان التمبكتي، علي البليهي، عبدالله عطيف، محمد كنو، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

من جانب آخر، أعرب لاعب الوسط الشاب تركي العمار ،عن سعادته بالانضمام لقائمة المنتخب الأول ،معتبرا ذلك بمثابة الفرصة المميزة على المستوى الشخصي. وأكد العمار أن الأجواء متشابهة بين معسكرات المنتخبات السنية والمنتخب الأول. وأضاف «الهدف من المعسكرين واحد وهو خدمة الوطن وهو الهدف الذي ينشده الجميع. معسكر المنتخب الأول فيه الاستفادة أكبر من جانب الاحتكاك بلاعبي الخبرة». وكشف العمار أن ما حققه منتخب الشباب من الفوز ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاما، والصعود لبطولة كأس العالم للشباب مؤخرا يعتبر حافزا كبيرا للمنتخب الأول لتحقيق أفضل النتائج. من جانبه، أكد عمر هوساوي، مدافع المنتخب «أن تمثيل الوطن شرف لأي لاعب فارتداء شعار الوطن فرصة لا تعوض لأي لاعب». كما شدد هوساوي على أهمية المرحلة الحالية، معتبرا أنها امتداد للمرحلة الماضية وفرصة لمعالجة الأخطاء الماضية والوقوف عليها قبل خوض منافسات كأس أمم آسيا. وأشار هوساوي الى أن المعسكرات فرصة لتحقيق الانسجام و التأقلم.

