دوليه

يلتقي المنتخب الاماراتي مع نظيره البوليفي اليوم على ستاد مكتوم بن راشد في مباراة ودية دولية تأتي ضمن استعدادات الابيض لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الامارات في يناير المقبل.من جانب آخر، اختار الاتحاد الاماراتي لكرة القدم منتخب اليمن ليلعب معه مباراة ودية دولية، بعد اعتذار المنتخب المصري عن عدم خوضه مباراة ودية كان محددا لها في 20 نوفمبر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالاتحاد الاماراتي اول من امس ، في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة عبدالله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

وقال محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الاماراتي، في تصريحات صحفية امس أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بتحضيرات منتخب الامارات للاستحقاقات المقبلة. وأضاف الظاهري: «تم مناقشة التقرير المقدم من الجهاز الاداري والفني للمنتخب الأول عن معسكر برشلونة ،الذي أقيم للفترة من 6 الى 16 أكتوبر الماضي وخاض خلاله المنتخب مباراتين دوليتين وديتين أمام هندوراس وفنزويلا». وتابع: «وكذلك تم مناقشة المعسكر الحالي المقام بدبي والذي يشهد لعب مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام بوليفيا اليوم بستاد مكتوم بن راشد، والثانية مع منتخب اليمن يوم الثلاثاء القادم بستاد زعبيل بنادي الوصل وذلك بعد اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم خوض المباراة المقررة في ذات اليوم استعدادا لنهائيات كأس آسيا الامارات 2019».

