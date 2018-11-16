دوليه

حقق المنتخب القطري فوزا لافتا على نظيره السويسري 1 - 0 اول من امس في مباراة ودية في مدينة لوغانو السويسرية.

وسجل اكرم عفيف الهدف الوحيد (86).وجاءت المباراة ضمن استعدادات قطر لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2019 في الامارات من 5 يناير الى الاول من فبراير ضمن المجموعة الخامسة التي تضم السعودية ولبنان وكوريا الشمالية، فيما تستعد سويسرا للقاء بلجيكا في 18 الحالي في دوري الأمم الأوروبية.

وقدم المنتخب القطري عرضا جيدا رغم الفارق الشاسع بينه وبين المنتخب السويسري ثامن العالم واستطاع مجاراته ولا سيما في الشوط الأول. والغى الحكم الهولندي كيفن بلوم هدفا لأكرم عفيف بصافرة متأخرة بداعي التسلل (42). في المقابل كان الفريق السويسري الأكثر استحواذا وسنحت له فرص عديدة تصدي لها حارس المرمي يوسف حسن وكان اخطرها تسديدة رأسية لمايكل لانج (36) ارتطمت بالقائم الأيمن وتسديدة أخرى قوية أطلقها كريستيان فاسناخت (53).وضاعت اخر فرص سويسرا من اللاعب ذاته في الدقيقة الأخيرة من كرة رأسية سددها في الارض وامسكها الحارس بصعوبة.