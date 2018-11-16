دوليه

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق حكم الفيديو المساعد «فار» خلال كأس آسيا 2019. ويسرى تطبيق حكم الفيديو المساعد بدءا من دور الثمانية للبطولة القارية التي تستضيفها الامارات. ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي «تضم قارة آسيا مجموعة من أفضل الحكام في العالم، وسوف يحظى الحكام بدعم اضافي من خلال نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا في دور الثمانية والدور نصف النهائي، الى جانب المباراة النهائية التي تقام في الأول من فبراير 2019. وبالتالي سيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في سبع مباريات تقام على أربعة ملاعب، هي ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، وستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وستاد هزاع بن زايد في العين وستاد آل مكتوم في دبي.

