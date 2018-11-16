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دوليه

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مصر تستقبل تونس


يخوض المنتخب المصري اختبارا قويا للغاية عندما يستضيف نظيره التونسي في الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وخلفه مصر بفارق 3 نقاط وقد ضمن المنتخبان التأهل للنهائيات منذ الجولة الماضية في ظل احتلال سوازيلاند والنيجر المركزين الأخيرين بالمجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وتعد مباراة اليوم هي الاختبار الأقوى للمكسيكي خافيير أغيري مع منتخب مصر والذي تولى قيادته عقب مونديال روسيا خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.
ولم يلعب المنتخب المصري أي مباراة قوية تحت قيادته وبالتالي فان الجميع سيقيمون المنتخب معه في مواجهة اليوم. ويمتلك أجيري كل الأوراق التي يعتمد عليها بصفة أساسية وهو ما يجعل احداث تغييرات في التشكيلة المعتادة أمرا مستبعدا وان كانت هناك منافسة قوية على مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي حارس الأهلي ونظيره محمود جنش حارس الزمالك.
وبعيدا عن حراسة المرمى فستضم التشكيلة كل من:  أيمن أشرف، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أحمد المحمدي، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، عمرو وردة، محمود حسن «تريزيغيه» وصلاح محسن.


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