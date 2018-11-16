دوليه

اعلن وليد سليمان (33 عاما)، لاعب الأهلي المصري، اول من امس عبر حسابه على «تويتر» اعتزال اللعب دوليا. وجاء في تغريدته «رفعا للحرج عن الجميع.. ولانهاء حالة الجدل..اعلن اعتزالي اللعب دوليا.. بالتوفيق دائما لمنتخب بلادي». وأكد سليمان انه يفكر بالامر وبجدية منذ فترة طويلة، حتى استقر عليه قبل ان يخوض اياب نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي أمام الترجي التونسي. ولم يكن سليمان ضمن قائمة اللاعبين المحليين الذين استدعاهم المدرب المكسيكي خافيير أغيري لقائمة اللاعبين المحليين للمباراة ضد تونس اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية التي تقام صيف العام المقبل في الكاميرون.

