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إلغاء «ودية» الأزرق والبحرين


ألغى اتحاد الكرة أمس المباراة الودية التي كان مقررا اقامتها بين الازرق ونظيره البحريني مساء امس، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التي تمر بها البلاد حاليا. وذكر الاتحاد أن القرار جاء من اجل الحفاظ على سلامة اللاعبين واعضاء الاجهزة الادارية والفنية والطبية وجماهير المنتخبين. كما توجه الاتحاد بالشكر إلى ادارة الاتحاد البحريني واللجنة الفنية التابعة لها على التعاون. واكتفى الازرق امس بحصة تدريبية مسائية على ستاد ثامر بقيادة مدربه الكرواتي د. روميو يوزاك عوضا عن المباراة.
وقال مدير الازرق فهد عوض إن تركيز الازرق حاليا منصب على مواجهة سورية الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية ستكون الوحيدة خلال فترة التجمع الحالية بعد إلغاء لقاء البحرين. وستشهد مباراة سورية مهرجان اعتزال لاعب الازرق والسالمية سابقا صالح البريكي.
وكان الأزرق فاز على لبنان 1-0 وخسر من استراليا 0-4 خلال فترة تجمعه في أكتوبر الماضي.


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