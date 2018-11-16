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يخوض الأزرق الاولمبي مباراته الثانية في دورة دبي الدولية في 05:30 مساء غد بتوقيت الكويت على ملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم. وكان المنتخب الاولمبي خسر مباراته الاولى امام الامارات 1-2 الاول من امس على الملعب ذاته. ويلعب الازرق مباراته الثالثة امام أوزبكستان الثلاثاء المقبل في ختام الدورة.

وأدى الازرق امس حصة تدريبية صباحية على ملعب الحمرية بقيادة مدربه الكرواتي راجكو ماجيك كما ادى حصة تدريبية مسائية على الملعب ذاته. ومنح الجهاز الفني راحة من التدريبات في الفترة الصباحية للاعب عبد الله الشرهان بعد تعرضه لاصابة في الانف خلال مواجهة الامارات في الافتتاح.

من جهته، قال مدير المنتخب حسين فاضل إن نتيجة مواجهة الازرق والامارات لم تكن مرضية للفريق، مضيفا: «المباراة جاءت في المرحلة الرابعة من الاعداد وكانت لها ايجابيات وسلبيات. وأبرز الايجابيات تتمثل في دخول عناصر جديدة الى المنتخب ظهرت بمستوى جيد ومبشر».

وقال: «علينا تصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة، وعلينا تفادي اهتزاز الشباك في الشوط الأول وبالتالي دخول الشوط الثاني تحت ضغوط، وبصفة عامة المنتخب لم يقدم كل ما في جعبته».

وأشاد فاضل بالبطولة، مشددا على أنها تشهد مشاركة منتخبات جيدة ، حيث ستلقي المشاركة بظلالها على المستوى العام للمنتخب في الفترة المقبلة. واختتم فاضل تصريحه معربا عن أمنيته بالتوفيق للاعبين في المباراتين المقبلتين أمام اليابان وأوزباكستان.

ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة الى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقوع الازرق الى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.

