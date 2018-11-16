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أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أن نادي الكويت سيحل ضيفا على الوحدات الأردني في 5 فبراير المقبل وأن الفائز سيواجه ذوب اهن الايراني على أرضه في 12 منه، وأن الفائز في اللقاء الثاني سيواجه نادي الغرافة القطري على أرضه في 19 منه. وذلك في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال اسيا. ويستعد الكويت حاليا لمواجهة التضامن في الجولة العاشرة من الدوري في 27 نوفمبر الحالي.

ويعكف الجهاز الطبي للابيض حاليا على تجهيز ثلاثة من اللاعبين المصابين حيث يحتاج سامي الصانع الى يومين قبل أن يتمكن من العودة الى التدريبات، كما ينتظر السوري حميد ميدو نتائج الفحص بالاشعة المقطعية لتحديد طبيعة اصابته، فيما يحتاج طلال فاضل الى 7 أيام من الجلسات لطبية حتى يستطيع العودة الى التدريبات.

ويخوض الابيض مباراتين وديتين قبل لقاء التضامن حيث يستضيف خيطان على ملعبه في 04:15 مساء غد، ويتواجه في 22 نوفمبر الحالي مع الفحيحيل على ستاد نادي كاظمة.

