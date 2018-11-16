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جراحة ناجحة لندا


خضع مدافع القادسية مساعد ندا الاول من امس لجراحة ناجحة في مفصل القدم اليمنى في ألمانيا. ويحتاج ندا لفترة قد تزيد عن الشهر حتى يتعافى ويتمكن من العودة مرة أخرى الى الملاعب. وطمأن ندا الجمهور على نجاح عمليته متوجها لهم بالشكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومبديا امتنانه لاهتمامهم ودعواتهم الصادقة له قبل وخلال وبعد اجراء العملية الجراحية. وكان ندا تعرض للاصابة خلال تمارين الاحماء التي سبقت لقاء القادسية مع الكويت يوم 25 اكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز،وغاب على اثرها عن الملاعب طيلة الفترة الماضية.


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