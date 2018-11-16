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وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها غير العادي مساء الأول من أمس على تعديل الفقرة (أ) من المادة (22) والفقرة (أ) من المادة (34) من النظام الأساسي للاتحاد بحيث يصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (15) عضواً بانضمام نادي برقان للجمعية العمومية. كما اعتمدت الجمعية خلال اجتماعها محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي السابق، وشكلت الجمعية اللجنة الانتخابية التي ضمت كلاً من د. خالد العنزي (رئيساً) ومرزوق العازمي (نائبا للرئيس) مع 3 أعضاء، كما شكلت لجنة الاستئناف التي ضمت عبدالعزيز الدلماني (رئيساً) ود. راشد ابا الدعايات (نائباً للرئيس) مع 3 أعضاء.

