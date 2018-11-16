loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قبول عضوية برقان في «الكرة»


وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها غير العادي مساء الأول من أمس على تعديل الفقرة (أ) من المادة (22) والفقرة (أ) من المادة (34) من النظام الأساسي للاتحاد بحيث يصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (15) عضواً بانضمام نادي برقان للجمعية العمومية. كما اعتمدت الجمعية خلال اجتماعها محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي السابق، وشكلت الجمعية اللجنة الانتخابية التي ضمت كلاً من د. خالد العنزي (رئيساً) ومرزوق العازمي (نائبا للرئيس) مع 3 أعضاء، كما شكلت لجنة الاستئناف التي ضمت عبدالعزيز الدلماني (رئيساً) ود. راشد ابا الدعايات (نائباً للرئيس) مع 3 أعضاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة